Mueren dos personas más por la explosión de la pipa en Iztapalapa; suman 17 las víctimas mortales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cifra mortal por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa la semana pasada aumentó a 17 personas, informó la Secretaría de Salud Pública del gobierno de la Ciudad de México.

En su reporte de las 10 horas, la dependencia informó que dos heridos más perdieron la vida debido al nivel de gravedad de sus heridas provocadas por la tragedia ocurrida el pasado miércoles 10.

En tanto, 35 personas más continúan internadas, algunas en estado grave, y 31 ya fueron dadas de alta.

Antes del reporte de la dependencia que dirige Nadine Gasman, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó en su cuenta de X que la madrugada de este martes falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia.

“El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx “Gral. Ignacio Zaragoza", falleció luego de presentar falla orgánica múltiple”.

El funcionario expresó sus “más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto”.