Raymundo Morales admite nexos de la Marina con red de huachicol fiscal: se dio “golpe de timón”

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina en el desfile militar con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”, expresa el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, al referir el caso de corrupción en el contrabando de combustible, que involucró a elementos de esta institución.

Para conmemorar el desfile militar del 215 aniversario de la Independencia de México, el titular de la Marina dedicó su discurso al que llamó el fin determinante del mal que alcanzó a algunos de sus integrantes.

“Pase lo que pase, duela lo que duela”, dijo, se tuvo que aplicar la ley y poner a disposición a quienes no se apegaron a sus códigos y de un acto irregular que, dijo en la Marina no encontró lugar ni abrigo.

“Fuimos nosotros mismos los que dimos el golpe de timón” porque se trata de una lucha que es parte de la transformación. “El silencio no nos determina” en una secretaría, aseguró y admitió que la ley toca aplicarla a todos.

También dijo: “Hacemos historia en el primer desfile militar de una mujer” y concluyó con la afirmación de que cuentan con una Marina que cree en la aplicación de la ley.