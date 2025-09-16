Salinas Pliego lanza su propio “grito” contra el gobierno “comunista” de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el tercer acto de un guion para posicionase como potencial candidato presidencial de la oposición en 2030, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego realizó una suerte de “contragrito” este 15 de septiembre, en un video publicado en redes sociales donde aseveró que es momento de decir “basta” e invitó a los mexicanos a unirse a su recién creado “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción” (MAAC).

“Yo los convoco a unirnos todos en resistencia, y si eres parte de este movimiento, estarás de acuerdo que no podemos consentir y no podemos conceder ante un régimen que se muestra criminal y corrupto”, expresó Salinas Pliego, quien entró en una confrontación directa con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, detonada por su negativa a pagar los créditos fiscales multimillonarios que sus empresas deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hace una década.

Viendo a la cámara de frente, flanqueado de su esposa María Laura Medina de Salinas y con una bandera de México, otra de la Virgen de Guadalupe y una pantalla de televisión con el lema “Vida, propiedad y libertad” atrás, el dueño de TV Azteca exhortó a los mexicanos a “definirse” entre dos campos: el del “comunismo” –es decir, del gobierno y de Morena-- que arrojaría a México hacia un destino de “miseria” como en Venezuela o en Cuba; o el suyo, el lado de la “innovación, la competencia, la mejora continua” y la “prosperidad”.

El magnate concluyó su mensaje con un llamado a que “retumbe por todos lados”, pues “un México libre no se entrega, y un México en paz se defiende” y, para cerrar con la escenografía presidencialista del video, terminó con tres gritos de “¡Viva México!”, a los que correspondieron personas fuera de imagen con ¡Vivas!

Siguiendo esa visión de blanco y negro, el multimillonario aseveró que “es momento de elegir de qué lado estamos: del lado del bien o del lado del mal”, y luego indicó a su audiencia los pasos que seguir para afiliarse al MAAC: registrarse a una página de Internet y confirmar de que están de acuerdos con sus principios, el tríptico conservador ya mencionado –vida propiedad y libertad-- al que sumó “no robar, no matar, no mentir, y (estar) en contra de la corrupción, de la criminalidad y de la mentira”.

“México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos; tienen una ideología realmente perversa. Son comunistas, son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. Ya ni qué decir de la Unión Soviética, y de la China comunista de Mao”, aseveró Salinas Pliego, quien denunció, en el video, la inseguridad, el huachicol, las “obras inútiles” o los “contratos con sobreprecio”.

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 16, 2025

El momento más bizarro del video viene al final, cuando por fin María Laura Medina toma la palabra para decir que ella, “como esposa de Ricardo Salinas, pero también como madre y como mexicana”, está “convencida que las ideas que él propone son las correctas”, y termina diciendo que está aquí “para apoyar la resistencia y para dar la batalla cultural”. “Si cada uno de nosotros convence a diez personas, esta ola va a ser imparable”, alentó la mujer.

El video del 15 de septiembre surgió escasas semanas después de una entrevista a modo con el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, en el que Ricardo Salinas Pliego no descartó lanzarse como candidato presidencial en 2030, con el pretexto de evitar que México se convierta en Venezuela. En esa entrevista, el magnate esbozó una suerte de programa de gobierno, que incluiría una política de mano dura contra el crimen organizado y un recorte a las funciones del Estado.

La semana pasada, el multimillonario convocó a un grupo de periodistas y activistas identificados con la corriente conservadora –varios de ellos son sus empleados en TV Azteca-- para lanzar su movimiento MAAC, que aspira a librar una “batalla cultural e intelectual” contra la 4T, y unificar a “ese 40%” de la población que, según él, “está en contra del régimen”.