Someten a cirugía a la niña Jazlyn, salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa

Traslado de la niña Jazlyn a Texas, donde fue sometida a cirugía después de resultar con quemaduras, a causa de la explosión de una pipa en el puente de La Concordia en Iztapalapa. Foto: Fundación Michou y Mau

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un día después de ser trasladada al Shriners Hospital of Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos, fue sometida a cirugía Jazlyn Azulet Carrillo Matías, nieta de Alícia Matías, quien la protegió con su cuerpo de la explosión de la pipa de gas el miércoles 10 en Iztapalapa; su estado es “crítico estable”.

En un breve comunicado difundido en sus redes sociales, la Fundación Michou y Mau, informó que la menor de dos años entró a quirófano la mañana de este martes 16 “para un procedimiento médico”.

Agregó que, de acuerdo con el equipo de especialistas, “su estado de salud es crítico estable”.

La Fundación añadió que, durante la valoración integral, se decidió “qué áreas requerirán injertos”.

Los médicos también evaluaron el estado de la vía aérea de la pequeña para determinar los pasos a seguir “con relación a la intubación”.

En su cuenta de X, la Fundación Michou y Mau ha difundido videos del traslado de la menor, que era atendida en el hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI del IMSS y ayer fue trasladada al hospital de Galveston, Texas, en compañía de su madre.

La historia de Jazlyn Azulet se hizo viral, luego de que cámaras captaron a su abuelita Alicia Matías Teodoro, quien la protegió de las llamas con su propio cuerpo y, aún herida de gravedad, la llevó en sus brazos hasta encontrar a un policía a quien se la entregó para que la llevara a un hospital.

La mujer de 49 años murió el sábado pasado por la gravedad de sus heridas.