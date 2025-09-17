Adán Augusto se dice tranquilo ante regreso a México de Hernán Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se dijo tranquilo luego de que se informara que el extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado de Paraguay por la investigación de sus supuesto vínculos con el crimen organizado.

En entrevista en el Senado, Adán Augusto López afirmó que lo más importante es que se esclarezca la verdad y quien llegue a tener responsabilidades tendrá que pagarlas.

-Hay que preguntarle, pues viene Hernán en camino ya como persona expulsada del Paraguay. Usted, senador, ¿qué opinión le merece la llegada de esta persona que es reclamada por la justicia mexicana?

-Bueno, yo emití el fin de semana un comunicado. Ya expresé cuál era mi posición al respecto cuando fue detenido allá en Asunción. Y yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas.

-¿No tiene nada que temer usted senador?

-No, yo de ninguna manera. Yo incluso... pues revisen nada más en los tiempos y no hay... Yo nunca tuve y lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan en Bermúdez.

-Pero como secretario de Gobernación después tampoco sabía de su actividad delincuencial.

-Nunca recibí como gobernador o como secretario de Gobernación un reporte, un informe, un algo.

El senador morenista también explicó su relación con el empresario Saúl Vera, quien fue señalado por presunto huachicoleo fiscal por parte de una investigación periodística y su relación con Hernán Bermúdez.

-También en el expediente de la Fiscalía por el huachicol fiscal también se menciona...

-Esa es otra mentira, y se los voy a decir por qué: Ahí se señala que yo no niego a mis amigos, ya hice también un boletín. Pues primero yo ni siquiera otorgo concesiones de servicio aduanero cuando fui secretario de Gobernación, pues no es de mi responsabilidad.

Saúl Vera es mi amigo, es mi paisano, mi conocido, pero él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad, pues tendrá que comparecer ante las autoridades.

-Porque ahí decía el marino, ¿no? Justo que era uno de sus... muy cercano a usted y que usted era cercano al presidente.

-Es mi amigo, sí. Es mi conocido, sí. Es mi paisano. Tenemos o teníamos, sobre todo antes de ser gobernador, una relación de amistad.

Yo lo visitaba porque fui su notario. Lo visité en algunas ocasiones, incluso en su domicilio particular, ahí en la colonia Magisterial. Lo acompañé cuando falleció uno de sus hijos. Lo ayudé en unos trámites. En aquella época tenía una escuela, y yo lo ayudé en eso.

-¿Hernán nunca fue su amigo?

-Pues a Hernán yo lo conozco desde luego desde hace muchos años. Coincidimos en el gobierno cuando yo fui, de Tabasco, yo fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí lo conocí. Él era creo director operativo, en aquella época Dirección de Seguridad Pública. Más adelante yo fui subsecretario de Gobierno y él fue director general de Seguridad Pública.

Lo conozco desde aquella época. Antes que a él conocí a su hermano, empresario allá, tabasqueño, a quien también yo le hice algunas escrituras públicas, o le presté servicios notariales. Nos volvimos a encontrar cuando yo era, digamos, porque él se fue a trabajar en el PRI, en el gobierno de Roberto Madrazo, que ahora no se acuerda.

-¿De qué trabajaba con Roberto Madrazo?

-Con Roberto Madrazo creo que fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social, con Andrade o con Madrazo, no recuerdo exactamente; fue también director de Reclusorios allá en Tabasco.

-¿Y luego usted cómo lo invitó?

-Yo lo invité; nos volvimos a encontrar, se acercó cuando mi campaña a gobernador, y obtuvo trabajo en la Fiscalía de Tabasco, creo que era director de la Policía de Investigación, o de algo así.

-¿Alguien se lo recomendó?

-No, yo lo conocía. Le digo, pues tiene toda esa trayectoria.

-¿Usted niega cualquier vínculo con el famoso grupo de “La Barredora”?

-Sí, totalmente, yo no... Pues, primero, en el espacio de tiempo en que se dan esos comunicados, pues yo ya no estaba de gobernador.