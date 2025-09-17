Bermúdez Requena se dice perseguido político; “se me relaciona injustamente con La Barredora”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, afirmó que las acusaciones en su contra de ser el líder de La Barredora, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), forman parte de una persecución política.

El exfuncionario solicitó un amparo contra el aseguramiento de su casa en Tabasco, ejecutado por la Fiscalía General de Justicia de la entidad el pasado 1 de agosto.

En su demanda, relató ante el juez Octavo de Distrito en el estado de Tabasco, que se le relaciona “injustamente” con La Barredora, por lo que solicitó una suspensión para levantar el aseguramiento decretado en su casa para que su familia pueda ingresar a ella.

El Abuelo y su exjefe Adán Augusto López. Foto: tabasco.gob.mx.

“Actualmente he sido injustamente relacionado con un grupo criminal denominado ‘La Barredora’, al grado que se me ha librado una orden de aprehensión por mi presunta participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro por las autoridades judiciales de administración de justicia en el estado de Tabasco.

“Con motivo de lo anterior el suscrito y mi familia se ha visto injustamente envuelta en una persecución política al grado que el pasado 1 de agosto de 2025 tuve conocimiento cierto que autoridades adscritas a la Fiscalía General del estado de Tabasco, ejecutaron una orden de cateo en el citado inmueble (acto que representa el primer acto reclamado en el presente juicio de control constitucional), además de haber asegurado el inmueble de referencia (acto que representa el segundo acto reclamado en el presente juicio de control constitucional), tal y como fue hecho del conocimiento público mediante diversas notas periodísticas publicadas por diversos medios de comunicación”, explicó.

Por ello, el juez de Distrito le concedió una suspensión provisional en la que únicamente ordenó a las autoridades de Tabasco no dilapidar o destruir la casa de Bermúdez Requena mientras dura el aseguramiento decretado.

Contra esta decisión, el exfuncionario, también conocido como El Abuelo, tramitó un recurso de queja que el pasado 9 de septiembre el Tribunal Colegiado en materia Penal de Tabasco confirmó por unanimidad.

“No procede conceder la suspensión con los efectos solicitados respecto del aseguramiento del bien ubicado en..., ya que deriva de la ejecución de una técnica de investigación, no susceptible de suspenderse para que cese el aseguramiento ni para el depósito provisional en términos del artículo 246 del citado código procesal”, indica el fallo del Colegiado dictado en el recurso de queja con número de toca 151/2025.

Bermúdez Requena fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay desde donde rechazó allanarse a la extradición solicitada por México, por lo que litigará contra la misma.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Paraguay, el exfuncionario permanecerá en una celda de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) mientras concluye el proceso de entrega.

Ayer el titular de la Senad, Jalil Rachid, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló las pistas que llevaron a las autoridades a detener a Bermúdez Requena en la zona metropolitana de la capital paraguaya, Asunción, y afirmó que el gobierno de dicho país teme que el exfuncionario tuviera intenciones de instalar una red criminal en su territorio.

“El 5 de marzo, México identifica algunos movimientos de esta persona aquí en Paraguay y, a partir de ese momento, se comparten informaciones con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y ahí nosotros pudimos dar con esta persona, y frustrar cualquier actividad que él pudiera emprender en Paraguay”, señaló.

El Abuelo en Paraguay. Foto: X @OHarfuch

“Hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay. Un sobrino de él ya había sido aprehendido aquí un par de meses antes”.

Hernán Bermúdez es investigado desde finales del año pasado porque había indicios de su participación en La Barredora y en febrero de este año las autoridades de Tabasco obtuvieron una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

En abril de este año, las autoridades obtuvieron una ficha roja de Interpol para buscarlo en más de 190 países, razón por la que cuando fue ubicado por las autoridades de Paraguay el mandamiento fue ejecutado.