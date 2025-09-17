Cancillería busca acelerar la extradición de Hernán Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cancillería mexicana busca acelerar la extradición de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco y será importante conocer en qué momento se “descompuso”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

También negó que la rotación del General Miguel Ángel López Martínez, quien reveló el avance de la investigación contra el presunto líder de “La Barredora” esté relacionado con esas declaraciones y tampoco es un castigo.

Recordó que ese tipo de movimientos, “son parte de los relevos que hace la Secretaría de la Defensa en función tanto de la actuación de un elemento como cada determinado tiempo relevan a los generales o al quien esté de responsable en una región o zona militar y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona. No, no tiene que ver con eso”, porque de haber sido así, el relevo se hubiera dado de inmediato.

La mandataria federal puso el foco en que se aclare “¿cómo esta persona se fue descomponiendo? ¿Y cuándo fue? Que es que se le retira de ser secretario de seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí, pues huye”, pero insistió que no habrá impunidad y que la Fiscalía tiene que encontrar responsables.

“Segundo, el senador Adán Augusto que cuando fue gobernador fue su secretario de Seguridad y él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco”.

Lo tercero, regresó al tema, “es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia”.

“Cómo se le separa del cargo a principios de 2024. Y ya la investigación se hace por la Fiscalía de Tabasco cuando siguen cuando se dan cuenta pues que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado de Tabasco vinculado con diferentes delitos”, agregó.

Al regresar al recuento expuso: “Él ahí huye y dado que tiene una orden de aprehensión, pues se siguen todas las investigaciones. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad”.

Afirmó que no importará si ese exfuncionario estuvo en funciones en un gobierno de Morena, habrá “cero impunidad”.

Después de esa declaración, una vez más, la tercera, volvió a hablar del foco en el momento en que Bermúdez Requena se “descompuso”.