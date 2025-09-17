Chubascos y lluvias fuertes e intensas pegarán este jueves a los siguientes estados

Se prevé cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este jueves. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclón tropical Narda podría formarse este jueves en el Pacífico, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La posible tormenta y otros fenómenos contribuirán a que este 18 de septiembre haya desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas, detalló el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el transcurso de la noche del miércoles y madrugada del jueves, el monzón mexicano en interacción con los remanentes del ciclón tropical Mario y una vaguada en altura, generarán lluvias puntuales intensas en Durango (oeste) y Sinaloa (sur), lluvias muy fuertes en regiones de Sonora, Chihuahua (suroeste y sur) y Nayarit, así como lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur.

A su vez, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a la costa de Colima, en combinación con inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste), lluvias muy fuertes en zonas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de los estados mencionados.

La zona de #BajaPresión ubicada frente a las costas del #Pacífico central mexicano, incrementa a 80 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 % en 7 días.?? pic.twitter.com/Rwob5xbABF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Por otra parte, un canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y la onda tropical número 33 la cual se aproximará y recorrerá dicha península, propiciarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y sur), Chiapas (norte, este y sur), Veracruz (sur), Campeche (sur) y Quintana Roo (norte y este), lluvias muy fuertes en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, fuertes en Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Asimismo, el ingreso de humedad del golfo de México, originará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, y chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Posible ciclón tropical

Para el jueves, la onda tropical número 33 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interaccionará con una vaguada en altura sobre el suroeste del golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico podría dar origen al ciclón tropical Narda frente a las costas de Jalisco, su circulación y desprendimientos nubosos generarán lluvias muy fuertes en el occidente mexicano.

Por su parte, el monzón mexicano, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Asimismo, canales de baja presión en el noreste, centro y oriente del México, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el centro de la República Mexicana.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y en la Ciudad de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 18 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Intervalos de Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 18 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 18 de septiembre: