Frenan en Playa del Carmen a gasera de la pipa que explotó en Iztapalapa; hizo estación sin permisos

Holbox Gas. Riesgo en zona habitacional y escolar en Playa del Carmen. Foto: Octavio Martínez

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).– La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa siniestrada en Iztapalapa, con un saldo preliminar de 19 muertos, ha intentado imponer la operación de una gasera sin contar con todos los permisos correspondientes junto al fraccionamiento Villas del Sol. Sin embargo, vecinos lograron frenar la apertura pese a haber obtenido la “licencia de construcción” en el gobierno de la exalcaldesa panista Lili Campos Miranda.

La gasera Holbox Gas, fundada por los mismos propietarios de la pipa que explotó la semana pasada en Iztapalapa, edificaron el inmueble a espaldas de unas 100 viviendas en el fraccionamiento Villas del Sol, el más poblado de Playa del Carmen, también está cerca de un jardín de niños y de una primaria altamente concurrida.

En esta localidad turística, los dueños de Transportadora Silza buscaron a toda costa operar la estación sin el visto bueno de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que regula estos establecimientos.

Debido a un plantón permanente que vecinos montaron por casi siete meses, apenas hace unas semanas lograron detener la operación de la gasera.

Para realizar el proyecto, Holbox Gas contó con la emisión de una licencia de construcción autorizada en los últimos días de la administración de Lili Campos, quien concluyó funciones el 30 de septiembre de 2024.

La exalcaldesa, que también fue diputada local por el PAN, ha realizado recientemente apariciones públicas en compañía de personajes de la cúpula morenista, como con el senador Ricardo Monreal.

De acuerdo con una revisión realizada por Proceso, una solicitud de permisos federales para el proyecto “Estación de Carburación Villas del Sol Gas LP” fue ingresada ante la ASEA el 19 de junio de 2024.

El trámite quedó “congelado” y hasta la fecha el órgano federal no ha emitido resolutivo de impacto ambiental para el inicio de construcción y operación.

No obstante, en Playa del Carmen el proyecto se encuentra completamente concluido tras la permisión que hubo con licencias locales expedidas por la administración de Campos Miranda.

La actual administración de Playa del Carmen, que encabeza Estefanía Mercado Asencio, de extracción morenista, demandó la invalidez del documento de construcción local mediante un juicio de lesividad por las licencias entregadas en favor de Holbox Gas, según documentos judiciales consultados por Proceso.

Estefanía Mercado aseguró a los habitantes de Villas del Sol que dicha gasera no operará tras ganarse el juicio de lesividad.

Actualmente la estructura permanece abandonada en la entrada de esa demarcación.

La estación de gas luce abandonada. Foto: Octavio Martínez

Negocios en Playa

De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, Holbox Gas y Transportadora Silza son empresas hermanas, pues fueron fundadas por los mismos empresarios, quienes a su vez son dueños del gigante distribuidor de gas doméstico Tomza.

Holbox Gas fue constituida en 2003 en Cancún por Tomás Zaragoza Fuentes, Tomás Zaragoza Ito y Enrique Zaragoza Ito. Los dos primeros fundaron Transportadora Silza, especializada en la distribución de gas licuado de petróleo (gas LP).

En Playa del Carmen han construido varias estaciones del combustible, algunas en medio de zonas altamente pobladas, como en 2020, cuando tras obtener la anuencia de la ASEA, el gobierno local, bajo el mando de la morenista Laura Beristáin Navarrete, le entregó un permiso para la operación de la estación Holbox Gas, también en Villas del Sol.

Pese a la fuerte protesta ciudadana, en aquella ocasión no se pudo frenar la operación de la gasera, que actualmente continúa abierta.