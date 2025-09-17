La diputada Mariana Jiménez “brinca” del PAN a Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada Mariana Jiménez, quien pertenecía a la bancada del PAN, anunció que se pasó a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), al considerar que su “nuevo hogar” coincide con los principios y con una visión de futuro para Tlaxcala y México.

La diputada federal por Tlaxcala dio a conocer su decisión en un comunicado en el que también agradeció al PAN por ser “su casa” durante tantos años que le dejan un aprendizaje que reconoce con gratitud.

“Esta determinación fue asumida desde hace varios días con cautela y respeto hacia los institutos políticos. La que fue mi casa durante muchos años me deja un aprendizaje que reconozco con gratitud. El que será mi nuevo hogar coincide con los principios y con una visión de futuro para Tlaxcala y México. Es desafortunado que en medio de este proceso se haya hecho uso indebido de mi voz en un tema que únicamente a mí me corresponde comunicar. Por ello, hoy la refrendo con respeto, claridad y firmeza que demanda la representación política”, detalla.

La nueva emecista detalló que en el PAN tuvo la oportunidad de haber formado parte de su proyecto a nivel nacional, ya que siempre encontró apertura y respaldo, sin embargo, resaltó que, en lo local, se presentó un desalineamiento con los ideales políticos que la inspiran y que considera fundamentales, “No se trata de diferencias personales, sino de visiones distintas”.

Por su parte, la coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, celebró la adhesión de Mariana Jiménez y afirmó que su partido es la única fuerza que continúa creciendo en el Congreso, al representar a millones de mexicanos.

“La #BancadaNaranja crece porque representa a millones de mexicanas y mexicanos que saben que construir un México nuevo sí es posible.

“¡Bienvenida @marianajimzam a la bancada que defiende las causas que sí le importan a la gente!”, compartió.

Con ese movimiento, el PAN se mantiene como segunda fuerza en San Lázaro con 70 legisladores y MC pasa a tener 28 legisladores.