PRI propone declarar a cárteles mexicanos y a uno venezolano como organizaciones terroristas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para declarar a los cárteles mexicanos, así como al cártel venezolano “Los Soles” como agrupaciones terroristas.

En conferencia de prensa, el presidente del PRI, Alejandro Moreno junto a otros legisladores, detalló que el punto de acuerdo es para estar en consonancia con declaratorias en otros países como Estados Unidos, Colombia y Perú, para tener una mayor cooperación regional.

“Hemos presentado un punto de acuerdo, una solicitud, para declarar formalmente a los carteles que operan en México, incluyendo al cartel venezolano de “Los Soles”, como organizaciones terroristas. Y eso se tiene que hacer y se tiene que denunciar. Esto es en consonancia con declaratorias en otros países.

“Lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú, y eso se tiene que trabajar para tener una mayor cooperación regional, una cooperación hemisférica y no tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado y se llene de criminales para destruir nuestro país”, detalló.

El también senador tricolor resaltó que el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ya que no pueden poner en riesgo aún más el régimen democrático en México, enfatizando, que los hacen aun poniendo en riesgo la vida de todos los que están presentando el punto de acuerdo.