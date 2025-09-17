Reforma a la Ley de Amparo se discutirá en parlamento abierto: Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, informó que la reforma a la Ley de Amparo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum se va a discutir en un parlamento abierto.

En entrevista en el Senado, el legislador morenista detalló que la iniciativa ya fue turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda, pero fue en la primera en la que se llegó al acuerdo para que la iniciativa se revise en parlamento abierto.

“En primer lugar, señalar que hoy se publica en la Gaceta Parlamentaria, ya el turno que de manera directa hizo la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado a tres comisiones: la de Justicia, la de Estudios Legislativos y la de Hacienda.

“Y lo que hemos aquí acordado en la Comisión de Justicia es el de buscar abrir un proceso de discusión abierta, o lo que se conoce como Parlamento Abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas, de expertos y, por supuesto, es una ruta que tendrá que trazar las tres comisiones”, detalló.

Javier Corral informó que en los próximos días las mesas directivas de las tres comisiones se reunirán para definir un método y una dinámica de reflexión, de análisis y de discusión de la iniciativa a la Ley de Amparo.