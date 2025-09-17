“Siempre he tenido malos gustos”: lo que se sabe de la relación de Sandra Cuevas con el líder de "La Chokiza"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se volvió parte de la conversación pública tras la detención de "El Choko" en Ecatepec. Alejandro Gilmare Mendoza, señalado como líder de la organización delictiva “La Chokiza”, fue asegurado por autoridades y trasladado al Altiplano en septiembre de 2025.

Luego de que circularan fotografías y videos donde aparecía con él, Cuevas reconoció su relación con "El Choko" y declaró: “siempre he tenido malos gustos en las parejas”, frase que desató debate en redes.

¿Quién es “El Choko” y qué delitos enfrenta?

Alejandro Mendoza, conocido como “El Choko”, es acusado de encabezar a “La Chokiza”, grupo que operaba en municipios del Estado de México. De acuerdo con investigaciones, su historial incluye:

Presuntas actividades de extorsión

Invasión de predios

Tráfico de drogas

Homicidio

uD83DuDEA8 NO DUERME Y LE BAJA 2 RAYITAS LA PRIANISTA SANDRA CUEVAS



Esto después de retar y ser exhibida por @c4jimenez de su relación amorosa con el Choko que ahora está en el Altiplano por extorsión y despojo de 60 propiedades



Con unas ojerotas y agarrándose una y otra vez las manos… pic.twitter.com/3Sb4hn0NWu — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 14, 2025

Los delitos que enfrenta "El Choko" forman parte de varias carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Aunque las acusaciones principales son por delincuencia organizada, algunos reportes incluyen también secuestro exprés.

La captura se produjo en Ecatepec durante un operativo conjunto y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, donde un juez ordenó prisión preventiva en espera de la audiencia inicial.

Sandra Cuevas reconoce vínculo personal

Tras conocerse el arresto, Cuevas compartió un mensaje en Tiktok. Admitió que sí existió una relación de Sandra Cuevas con El Choko y expresó que fue tanto personal como laboral. Al responder sobre las imágenes que circulaban en redes, declaró: “siempre he tenido malos gustos en las parejas”.

Añadió que su relación se dio en un contexto social y político, y que en ese momento no indagó sobre los antecedentes delictivos de Mendoza. Reiteró que no tiene “nada que ocultar” sobre su vínculo y negó haber participado en actividades ilícitas.

uD83DuDEA8 EXHIBE @c4jimenez NUEVAMENTE A SANDRA CUEVAS CON CRIMINALES



Ahora es el exreo Benoni Fernández que fue uno de los organizadores de su rodada con el Choko. Estuvo preso en Veracruz y ahora estaría en la mira de las autoridades de la CDMX.



Dime con quién andas... pic.twitter.com/Sr1fVilv5t — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 15, 2025

La organización “La Chokiza” fue conocida en Ecatepec por realizar actividades públicas como rodadas de motociclistas, conciertos y eventos comunitarios, además de difundir su imagen en murales y redes sociales. En paralelo, autoridades estatales investigan las acusaciones contra La Chokiza en Edomex por delitos relacionados con extorsión a comerciantes y control de territorios.