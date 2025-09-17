Simulacro Nacional 2025: alerta sísmica será emitida a 80 millones de celulares

La alerta sísmica se recibirá de manera inmediata y simultánea en todos los dispositivos de telefonía celular. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas tiempo del centro sonará la alerta sísmica mediante un sistema de alertamiento masivo que enviará mensajes en tiempo real a todos los teléfonos celulares en caso de emergencias, sobre una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que en algunos estados como Quintana Roo será por huracán; en otros como en Guanajuato y Tamaulipas, por incendio; y por tsunami en Baja California.

El alertamiento sísmico sonará en 14 mil 491 altavoces distribuidos en estados limítrofes en el Océano Pacífico y centro del país.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, explicó que a diferencia de los mensajes de texto o aplicaciones, la alerta se recibirá de manera inmediata y simultánea en todos los dispositivos de telefonía celular, la alerta llegará a 80 millones de usuarios en todo el territorio; además de que se hará mediante más de 100 estaciones de radio comercial en AM y FM y en 11 televisoras.

Como ustedes saben hay censores del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) en costas y mares sobre todo del Pacífico, si detectan movimiento se activan, los subsistemas de CIRES a su vez mandan una transmisión muy rápida que recibe el C5 de la Ciudad de México, que a su vez lo replica a las torres de telefonía celular y desde ahí se distribuye a los dispositivos", explicó Merino.

"Esto ocurre en segundos, es, digamos, en tiempo real y eso garantiza que todos los dispositivos lo reciban".



"Por fabricación, todos los dispositivos tienen configurado que se reciban alertas de emergencia".



El mensaje que aparecerá en los dispositivos será:



"Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025".

El sistema se probó el 19 de abril en la zona metropolitana y con todo el personal de Protección Civil, en el cual se tuvo un 98% de cobertura y donde no llegó fue por problemas de electricidad.

El funcionario informó que quienes tengan dudas de cómo activar este alertamiento en los celulares se puede llamar al 079. Dijo que no se debe descargar nada una vez que suene la alerta.

México será el cuarto país en América con este tipo de alertamiento en telefonía celular, después de Estados Unidos, Canadá y Chile.

Hay registro masivo en 32 entidades para determinar dónde va a participar la gente y serán 125 mil 858 inmuebles con 9 millones de participantes.

Este simulacro nacional incluye la medición de capacidades de respuesta del gobierno de México y a las 12:15 horas se instalará el comité nacional de emergencia que encabezará el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.