Sube a 20 el número de personas muertas por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Panorámica de la zona 0 de la volcadura de pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cifra de personas fallecidas por la explosión de la pipa en Iztapalapa subió a 20, de acuerdo con el reporte matutino de la Secretaría de Salud Pública.

La mañana de este miércoles, la dependencia dirigida por Nadine Gasman agregó que 31 personas siguen hospitalizadas y 33 ya fueron dadas de alta.

En la lista de personas fallecidas difundida la mañana de este miércoles 17 de septiembre, la autoridad agregó el nombre de Eduardo Romero Armas de 30 años, quien se encontraba internado en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como Magdalena de las Salinas, del IMSS.

Hace justo una semana, minutos después de las 14:00 horas, una pipa de gas LP de la empresa Silza que transportaba 49 mil 500 litros de combustible volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia.

En un inicio, se reportaron cuatro personas fallecidas y 94 lesionadas. Sin embargo, al paso de los días la cifra de víctimas mortales fue cambiando por la gravedad de las quemaduras de varias personas.