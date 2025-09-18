Otras Noticias
El jefe de Morena en el Senado dice que durante su gobierno en Tabasco nunca escuchÃ³ hablar de La Barredora; sin embargo, cuando encabezaba las reuniones diarias de la mesa de Seguridad aparecieron narcomantas firmadas por ese grupo criminal adjudicÃ¡ndose asesinatos y amenazando a rivales.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en los primeros 11 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum se reportaron 13 mil 520 vÃctimas, cuando en el primer aÃ±o de LÃ³pez Obrador fue de ocho mil 665 casos.