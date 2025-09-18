EU aplica sanciones contra “La Mayiza”, fracción del Cártel de Sinaloa

WASHINGTON (apro).– El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la imposición de sanciones en contra de la fracción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza” o “Los Mayos”, por su papel en el trasiego internacional de drogas.

La decisión del gobierno estadunidense implica que a todos los presuntos miembros de la fracción de “Los Mayos” se les incautarán bienes y se les confiscarán cuentas bancarias que tengan en territorios bajo la jurisdicción de la Unión Americana.

Esta imposición de sanciones se une al anuncio que hizo esta semana el Departamento de Estado, de ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conlleve a la captura y proceso judicial de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, integrante del Cártel de Sinaloa.

“La fracción de La Mayiza maneja la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el norte de México a los Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia al dar a conocer la imposición de sanciones.

El gobierno de Trump subrayó que la aplicación de sanciones a “Los Mayos” forma parte de la estrategia de desmantelar al Cártel de Sinaloa como demuestra la oferta de la recompensa por información sobre Ponce Félix, cabecilla de la fracción de “Los Rusos”.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista internacional designada especialmente como un grupo terrorista global con base en México. Estados Unidos está comprometido con la seguridad del pueblo estadunidense proveniente de esta agrupación terrorista que plaga las calles de nuestro país con drogas ilícitas”, concluyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.