Hernán Bermúdez Requena: quién es su esposa, sus hijas y su vínculo con Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay la madrugada del 13 de septiembre de 2025 tras varios meses prófugo de la justicia mexicana. El operativo se llevó a cabo en una residencia ubicada en un barrio exclusivo de Asunción, donde vivía con su esposa.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2025, las autoridades paraguayas lo entregaron a funcionarios mexicanos y fue trasladado a la Ciudad de México en un vuelo de la Policía Federal Ministerial. Desde entonces permanece bajo custodia, enfrentando cargos de delincuencia organizada, secuestro exprés y extorsión.

La captura abrió un intenso debate no solo por su papel en Tabasco, sino también por los vínculos de su familia con Morena y la política local, así como por las conexiones empresariales de sus hermanos en la región.

Quién es Hernán Bermúdez Requena

Nacido en Mérida, Yucatán, pero criado en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena construyó una trayectoria que lo llevó a ocupar altos cargos en el aparato de seguridad estatal. Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y enero de 2024, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

En ese periodo se le reconoció públicamente como pieza clave de la estrategia de seguridad del estado. Sin embargo, informes de inteligencia filtrados desde 2022 ya lo vinculaban con operaciones criminales y con el grupo conocido como La Barredora. A inicios de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Bermúdez huyó del país y se refugió en Paraguay, donde finalmente fue localizado y detenido en septiembre de 2025.

La esposa: Verónica Encalada Pérez

Su esposa es Verónica Encalada Pérez, originaria de Yucatán. Ella ha sido señalada por su militancia en Morena, hecho que la coloca en el centro del debate político por los vínculos familiares del exfuncionario.

Durante la estancia de Bermúdez en Paraguay, fue Verónica quien habría arrendado una vivienda con alberca en un barrio exclusivo de Asunción, según las investigaciones de la policía local. La residencia funcionó como refugio familiar entre marzo y septiembre de 2025, cuando se llevó a cabo el operativo de captura.

El nombre de Encalada Pérez ha aparecido en registros partidistas, de acuerdo con información difundida por el medio emeequis, lo que reforzó las críticas hacia Morena por la cercanía de la familia con el partido en el poder.

Quiénes son las hijas de Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez tiene varias hijas , cuyos nombres han salido a la luz a raíz de las investigaciones y de las notas periodísticas en Yucatán y Tabasco.

, cuyos nombres han salido a la luz a raíz de las investigaciones y de las notas periodísticas en Yucatán y Tabasco. Fabiola Bermúdez Encalada : señalada como militante de Morena. Según información publicada por Emeequis en julio de 2025, su nombre aparece en el padrón del partido junto al de otros familiares directos.

: señalada como militante de Morena. Según información publicada por Emeequis en julio de 2025, su nombre aparece en el padrón del partido junto al de otros familiares directos. Verónica Bermúdez Encalada : también vinculada a registros de militancia política.

: también vinculada a registros de militancia política. Valeria Bermúdez: casada con Pablo Jiménez Pons, quien hasta agosto de 2025 ocupaba un cargo en el gobierno de Tabasco. Tras revelarse su parentesco político con Bermúdez Requena, Jiménez Pons renunció al cargo.

Se menciona además un hijo identificado como David H., reportado en medios locales de Yucatán.

Su hermano y la red familiar

Entre sus hermanos destaca Humberto Bermúdez Requena, empresario con presencia en Tabasco. Medios locales lo señalan como parte de un grupo de familiares que obtuvieron contratos públicos y concesiones en la región.

Otros hermanos mencionados son Raúl, Eduardo y Elba, aunque hasta ahora no se les han atribuido vínculos directos con actividades ilícitas. El apellido Bermúdez Requena es conocido en Yucatán y Tabasco por la participación familiar en negocios de transporte y construcción.

Vínculos con Morena

La relación de Bermúdez Requena con Morena es compleja. En 2023 se afilió formalmente al partido. Sin embargo, en julio de 2025, tras la emisión de la orden de aprehensión en su contra, la dirigencia nacional informó que se iniciaba el proceso de expulsión.

Pese a la expulsión del exsecretario, su esposa e hijas habrían permanecido registradas como militantes en el padrón de Morena. Esta situación generó críticas internas y abrió un debate sobre los mecanismos de control al interior del partido para depurar sus registros.

Extradición desde Paraguay

El 13 de septiembre de 2025, autoridades paraguayas detuvieron a Bermúdez en un operativo conjunto de la policía y migración. De acuerdo con las investigaciones, llevaba meses viviendo en Asunción con su esposa y algunos familiares cercanos.

Se descubrió que se mantenía prácticamente recluido en la vivienda, donde era asistido por colaboradores locales. Su localización se dio gracias al seguimiento de transacciones bancarias realizadas con tarjetas a nombre de su esposa.

Tras su detención, el gobierno paraguayo confirmó que Bermúdez buscaba instalar una red criminal en ese país, lo que aceleró su entrega a las autoridades mexicanas. En cuestión de días fue extraditado y trasladado a la Ciudad de México, donde enfrenta cargos por delitos graves.

Lo que sigue en el proceso judicial de Bermúdez Requena

La Fiscalía de Tabasco tiene abiertas carpetas de investigación por delitos de delincuencia organizada, secuestro exprés y extorsión. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga movimientos económicos de Bermúdez y de empresas vinculadas a su círculo familiar.

La defensa del exfuncionario ha señalado que combatirá las acusaciones y que solicitará acceso a todos los expedientes. Sin embargo, las pruebas recabadas en Paraguay y en México, incluyendo testimonios de excolaboradores, colocan a Bermúdez en una situación complicada.