Hernán Bermúdez Requena será trasladado a México donde será juzgado: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, detenido en Paraguay. Foto: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un avión de la Fiscalía General de la República está en Colombia con el detenido Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, y “en algún momento partirá para México para que lleve su juicio aquí”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que solo si el hoy senador de Morena, Adán Augusto López, sale en las investigaciones acudiría a declarar, y ahora, dice la presidenta, fue el expresidente López Obrador quien pidió su remoción en el gobierno de Tabasco”.

También negó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch acudiera a Paraguay para traer a Bermúdez Requena y por esa razón no estuvo en los eventos por las celebraciones del 215 aniversario de la Independencia de México.