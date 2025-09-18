Hernán Bermúdez Requena será trasladado a México donde será juzgado: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena
Hernán Bermúdez Requena será trasladado a México donde será juzgado: SheinbaumLa presidenta aclaró que Adán Augusto acudirá a declarar solo si sale en las investigaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un avión de la Fiscalía General de la República está en Colombia con el detenido Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, y “en algún momento partirá para México para que lleve su juicio aquí”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo”, informó.
Durante su conferencia de Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que solo si el hoy senador de Morena, Adán Augusto López, sale en las investigaciones acudiría a declarar, y ahora, dice la presidenta, fue el expresidente López Obrador quien pidió su remoción en el gobierno de Tabasco”.
También negó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch acudiera a Paraguay para traer a Bermúdez Requena y por esa razón no estuvo en los eventos por las celebraciones del 215 aniversario de la Independencia de México.