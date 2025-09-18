Lluvias muy fuertes e intensas todo el fin de semana: alerta de viernes a lunes en estas entidades

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este viernes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó desde intervalos de chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas para este fin de semanas.

En su previsión del viernes 19 al lunes 22 de septiembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la probabilidad de descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Para la noche del jueves y madrugada del viernes, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, la onda tropical número 33 que recorrerá el sureste mexicano, así como un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este, sur y suroeste), Chiapas (norte, oeste y sur), Tabasco y Veracruz (sur); muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, en combinación con la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Mexicano, generarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por su parte, el monzón mexicano propiciará lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y fuertes en Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del país y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y chubascos en Coahuila.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará lluvias fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, y chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias puntuales intensas el viernes

Para el viernes, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, la onda tropical número 33 que se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el centro del país, interaccionarán con una vaguada en altura sobre el sureste del golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al suroeste de Baja California Sur ocasionará lluvias fuertes en dicho estado, así como rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán.

Valle de México

Se pronostica en horas de la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 20 al lunes 22 de septiembre)

Durante el sábado y domingo, la onda tropical número 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

El lunes, la onda tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano en combinación con divergencia generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

En el transcurso del domingo y lunes, una nueva onda tropical se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la mencionada región.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 19 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 19 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 19 de septiembre:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Nayarit, Guerrero y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Sábado 20 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas (este y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, así como en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas del Estado de México y Puebla.

Domingo 21 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y costa) y Chiapas (norte, oeste y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Tabasco y Campeche (oeste y suroeste),

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Aguascalientes.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, así como en costas de Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Lunes 22 de septiembre: