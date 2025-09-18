Cámara de Diputados

Monreal confirma la comparecencia de 13 funcionarios en San Lázaro; este es el calendario

Las comparecencias iniciarán la próxima semana con la asistencia de la secretaria de Gobernación y del secretario de Hacienda ante el pleno.
Nacional
jueves, 18 de septiembre de 2025 · 20:01

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó las fechas de las comparecencias de al menos 13 funcionarios que acudirán a San Lázaro.  

En conferencia de prensa, el legislador morenista detalló que algunos de ellos comparecerán ante el Pleno de la Cámara baja, algunos en comisiones de la Cámara de Diputados y otros en la Jucopo.  

“Voy a poner el calendario de comparecencias, que por cierto vamos a incorporar a la Secretaría de la Mujer, pero es una agenda muy amplia. Les voy a poner el calendario de comparecencias. 

Sobre el secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que tendrá dos comparecencias: “Una para la Glosa y otra para el Paquete Económico. Entonces, son dos sesiones. Va a estar aquí como seis u ocho horas, sí, ese mismo día”, detalló.  

Las comparecencias serán las siguientes:  

  • 23 de septiembre, secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, en el Pleno. 
  • 24 de septiembre, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, en el Pleno. 
  • 2 de octubre, secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la Comisión de Educación.  
  • 9 de octubre, secretaria Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en la Comisión de Medio Ambiente.  
  • 20 de octubre, secretario de Finanzas, Marcelo Ebrard, en la Jucopo. 
  • 22 de octubre, secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en el Pleno. 
  • 24 de octubre, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, en la Comisión de Energía.  
  • 27 de octubre, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, en la Comisión de Energía.  
  • 7 de noviembre, secretario de Salud, David Kershenobich, en la Comisión de Salud.  
  • 7 de noviembre, director del IMSS, Zoé Robledo, en la Comisión de Salud.  
  • 7 de noviembre, director del ISSSTE, Martí Batres, en la Comisión de Salud.  
  • 7 de noviembre, director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, en la Comisión de Salud.  
  • PENDIENTE, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. 
Cámara de Diputados comparecencia

