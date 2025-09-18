Monreal confirma la comparecencia de 13 funcionarios en San Lázaro; este es el calendario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó las fechas de las comparecencias de al menos 13 funcionarios que acudirán a San Lázaro.

En conferencia de prensa, el legislador morenista detalló que algunos de ellos comparecerán ante el Pleno de la Cámara baja, algunos en comisiones de la Cámara de Diputados y otros en la Jucopo.

“Voy a poner el calendario de comparecencias, que por cierto vamos a incorporar a la Secretaría de la Mujer, pero es una agenda muy amplia. Les voy a poner el calendario de comparecencias.

Sobre el secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que tendrá dos comparecencias: “Una para la Glosa y otra para el Paquete Económico. Entonces, son dos sesiones. Va a estar aquí como seis u ocho horas, sí, ese mismo día”, detalló.

Las comparecencias serán las siguientes: