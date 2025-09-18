Monreal confirma la comparecencia de 13 funcionarios en San Lázaro; este es el calendario

Cámara de Diputados
Monreal confirma la comparecencia de 13 funcionarios en San Lázaro; este es el calendarioLas comparecencias iniciarán la próxima semana con la asistencia de la secretaria de Gobernación y del secretario de Hacienda ante el pleno.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó las fechas de las comparecencias de al menos 13 funcionarios que acudirán a San Lázaro.
En conferencia de prensa, el legislador morenista detalló que algunos de ellos comparecerán ante el Pleno de la Cámara baja, algunos en comisiones de la Cámara de Diputados y otros en la Jucopo.
“Voy a poner el calendario de comparecencias, que por cierto vamos a incorporar a la Secretaría de la Mujer, pero es una agenda muy amplia. Les voy a poner el calendario de comparecencias.
Sobre el secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que tendrá dos comparecencias: “Una para la Glosa y otra para el Paquete Económico. Entonces, son dos sesiones. Va a estar aquí como seis u ocho horas, sí, ese mismo día”, detalló.
Las comparecencias serán las siguientes:
- 23 de septiembre, secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, en el Pleno.
- 24 de septiembre, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, en el Pleno.
- 2 de octubre, secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la Comisión de Educación.
- 9 de octubre, secretaria Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en la Comisión de Medio Ambiente.
- 20 de octubre, secretario de Finanzas, Marcelo Ebrard, en la Jucopo.
- 22 de octubre, secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en el Pleno.
- 24 de octubre, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, en la Comisión de Energía.
- 27 de octubre, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, en la Comisión de Energía.
- 7 de noviembre, secretario de Salud, David Kershenobich, en la Comisión de Salud.
- 7 de noviembre, director del IMSS, Zoé Robledo, en la Comisión de Salud.
- 7 de noviembre, director del ISSSTE, Martí Batres, en la Comisión de Salud.
- 7 de noviembre, director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, en la Comisión de Salud.
- PENDIENTE, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.