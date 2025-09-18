Morena le quita a “Alito” Moreno la presidencia de la Comisión de Marina del Senado

El senador del PRI, Alejandro Moreno en conferencia en el Senado de la República. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Adán Augusto López, informó que debido a la salida del senador Néstor Camarillo de la bancada del PRI para pasarse a la bancada de MC, al cambiarse la proporcionalidad corresponde a Morena la presidencia de la Comisión de Marina, misma que antes presidia el legislador tricolor Alejandro Moreno.

“Entonces tuvimos una reunión plenaria, explicamos cuáles eran los acuerdos al que se habían llegado en la Junta de Coordinación Política, el acuerdo de austeridad que se cumple con la primera etapa, los cambios en la presidencia de algunas comisiones derivado de la salida de Néstor Camarillo del grupo parlamentario del PRI y su suma Movimiento Ciudadano, se cambia la proporcionalidad, entonces corresponde a Morena la presidencia de la Comisión de Marina que antes encabezaba Alejandro Moreno”, explicó.

Después, en el inició de la Sesión del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que por acuerdo de la Jucopo se asigna al senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños, la presidencia de Comisión de Marina del Senado de la República.

“El senador Carlos Lomelí Bolaños, del grupo parlamentario de Morena, causa alta como presidente de la Comisión de Marina, en sustitución del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”, detalló.

Por su parte, el senador tricolor afirmó que la presidencia de la Comisión de Marina no es un tema de proporcionalidad sino un tema político.

“Es mostrar la cara del autoritarismo y de lo que están haciendo cuando no les gusta que los opositores, de manera firme, clara y contundente, señalemos lo que está ocurriendo en el país. Por eso, el tema de la comisión lo pongo de manera paralela.

“Ese es un tema que se construye cuando integramos el Senado de la República, los grupos parlamentarios tienen sus comisiones, y este no es un tema de proporcionalidad o es un tema de espacio; este es un tema político, y hay que decirlo, porque les duele, y que no va a pasar absolutamente nada, porque la posición del PRI será la misma”, enfatizó.