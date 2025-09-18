No habrá parlamento abierto para reforma sobre Ley de Amparo: Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, afirmó que la reforma sobre la Ley de Amparo, iba parlamento abierto, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta, Adán Augusto López, lo negó.

En entrevista en el Senado, Adán Augusto explicó que por parte de su grupo parlamentario no ha habido una propuesta de parlamento abierto para la reforma de Ley de Amparo, contrariando al senador morenista Javier Corral.

“No va a haber Parlamento Abierto. Nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de Parlamento Abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno, a analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla.

El senador morenista también dio a conocer que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum estará en las comisiones respectivas la próxima semana.