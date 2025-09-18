PensiÃ³n IMSS e ISSSTE: esta es la fecha de pago en octubre 2025

IMSS
PensiÃ³n IMSS e ISSSTE: esta es la fecha de pago en octubre 2025Pensionados del IMSS e ISSSTE ya tienen confirmada la fecha de pago correspondiente a octubre de 2025; aquÃ te decimos cuÃ¡ndo estarÃ¡ disponible.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dieron a conocer las fechas de depÃ³sito de las pensiones correspondientes a octubre de 2025. Ambos organismos mantienen la polÃtica de realizar los pagos en los primeros dÃas del mes, de acuerdo con su calendario anual.
Para los pensionados del IMSS, el depÃ³sito se efectuarÃ¡ el miÃ©rcoles 1 de octubre de 2025. Este pago aplica tanto para quienes cotizan bajo la Ley 73 como para aquellos que se encuentran bajo la Ley 97. El instituto recordÃ³ que en caso de que la fecha caiga en dÃa inhÃ¡bil, el pago se adelanta al dÃa hÃ¡bil anterior; sin embargo, en esta ocasiÃ³n no fue necesario hacer ajustes.
En el caso del ISSSTE, el pago correspondiente al mes de octubre se realizarÃ¡ el martes 30 de septiembre de 2025, debido a que el organismo programa los depÃ³sitos el Ãºltimo dÃa hÃ¡bil del mes anterior. Esta modalidad busca garantizar que los beneficiarios tengan el recurso disponible desde el primer dÃa del mes en curso.
Fechas de referencia para lo que resta del aÃ±o
AdemÃ¡s de octubre, ambas instituciones confirmaron las siguientes fechas de pago para el cierre de 2025:
- IMSS noviembre 2025: lunes 3 de noviembre.
- IMSS diciembre 2025: lunes 1 de diciembre.
- ISSSTE noviembre 2025: viernes 31 de octubre.
- ISSSTE diciembre 2025: viernes 28 de noviembre.
De esta manera, los jubilados y pensionados pueden planificar con anticipaciÃ³n sus gastos mensuales.
QuÃ© hacer si no se refleja el pago de la pensiÃ³n
En caso de que el depÃ³sito no aparezca en la cuenta bancaria en la fecha indicada, las instituciones recomiendan a los beneficiarios primero verificar con su banco si hubo algÃºn retraso en la dispersiÃ³n. Si el problema persiste, se debe acudir directamente a la ventanilla de pensiones del IMSS o del ISSSTE para solicitar apoyo.
Ambos organismos reiteraron que los pagos se realizan de forma puntual en las fechas programadas y que cualquier anomalÃa debe ser reportada de inmediato para garantizar que los pensionados reciban sus recursos sin contratiempos.