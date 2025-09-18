PensiÃ³n IMSS e ISSSTE: esta es la fecha de pago en octubre 2025

El IMSS y el ISSSTE dieron a conocer las fechas programadas para el pago de pensiones en octubre de 2025. Revisa cuÃ¡l te corresponde segÃºn tu instituto.. Foto: Canva/ IMSS/ ISSSTE

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dieron a conocer las fechas de depÃ³sito de las pensiones correspondientes a octubre de 2025. Ambos organismos mantienen la polÃ­tica de realizar los pagos en los primeros dÃ­as del mes, de acuerdo con su calendario anual.

Para los pensionados del IMSS, el depÃ³sito se efectuarÃ¡ el miÃ©rcoles 1 de octubre de 2025. Este pago aplica tanto para quienes cotizan bajo la Ley 73 como para aquellos que se encuentran bajo la Ley 97. El instituto recordÃ³ que en caso de que la fecha caiga en dÃ­a inhÃ¡bil, el pago se adelanta al dÃ­a hÃ¡bil anterior; sin embargo, en esta ocasiÃ³n no fue necesario hacer ajustes.

En el caso del ISSSTE, el pago correspondiente al mes de octubre se realizarÃ¡ el martes 30 de septiembre de 2025, debido a que el organismo programa los depÃ³sitos el Ãºltimo dÃ­a hÃ¡bil del mes anterior. Esta modalidad busca garantizar que los beneficiarios tengan el recurso disponible desde el primer dÃ­a del mes en curso.

Fechas de referencia para lo que resta del aÃ±o

AdemÃ¡s de octubre, ambas instituciones confirmaron las siguientes fechas de pago para el cierre de 2025:

IMSS noviembre 2025: lunes 3 de noviembre.

IMSS diciembre 2025: lunes 1 de diciembre.

ISSSTE noviembre 2025: viernes 31 de octubre.

ISSSTE diciembre 2025: viernes 28 de noviembre.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden planificar con anticipaciÃ³n sus gastos mensuales.

QuÃ© hacer si no se refleja el pago de la pensiÃ³n

En caso de que el depÃ³sito no aparezca en la cuenta bancaria en la fecha indicada, las instituciones recomiendan a los beneficiarios primero verificar con su banco si hubo algÃºn retraso en la dispersiÃ³n. Si el problema persiste, se debe acudir directamente a la ventanilla de pensiones del IMSS o del ISSSTE para solicitar apoyo.

Ambos organismos reiteraron que los pagos se realizan de forma puntual en las fechas programadas y que cualquier anomalÃ­a debe ser reportada de inmediato para garantizar que los pensionados reciban sus recursos sin contratiempos.