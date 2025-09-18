SEP anuncia investigación de presunto acoso sexual en el CETis 78 de Altamira (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se investigará la acusación de acoso sexual presuntamente de personal directivo contra estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETis) 78, en Altamira, Tamaulipas, que derivó en una protesta estudiantil y vandalismo.

La manifestación de los alumnos se dio apenas 10 días después de que se realizó, por primera vez en la historia de la SEP, una jornada nacional para la erradicación de las violencias en las escuelas, acto que encabezó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

En una nota informativa difundida en sus redes sociales, la Secretaría dijo que, ante los “lamentables hechos” y “conforme a los protocolos institucionales, se realizará una investigación sobre la actuación del personal directivo del plantel”.

En la manifestación, los estudiantes señalaron como presunto agresor al director del plantel, Julio César Barrón Morales.

“Altamira”:

Porque el director del CETIS 78, Julio César Barrón Morales, fue agredido por alumnos durante una protesta en el plantel donde se le acusaba de acoso hacia alumnas. pic.twitter.com/Q3nfhKzlAD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 18, 2025

La SEP agregó que se dará “acompañamiento a las denuncias de la comunidad escolar, particularmente la relacionadas con violencia contra estudiantes”. Según dijo, se estableció una “ruta de atención inmediata para garantizar la continuidad de los procesos educativos y la promoción de ambientes escolares adecuados”.

Y añadió que se va a mantener la coordinación “permanente con autoridades educativas y de justicia, estatales y federales para dar seguimiento a los hechos y denuncias recibidas”.

Medidas preventivas

En la nota, la SEP mencionó como medida preventiva la suspensión de clases presenciales este jueves, mismas que se reanudarán mañana viernes 19, “con actividades de reflexión y una jornada por la paz para fortalecer la convivencia armónica”.

Agregó que se harán reuniones de trabajo con personal docente administrativo y padres de familia.

Y anunció que el miércoles 24 de septiembre está programada una jornada nacional para la erradicación de la violencia contra los las adolescentes en todo el bachillerato nacional.

De paso, la dependencia reiteró su “apego a los principios de respeto, igualdad y construcción de escuelas libres de violencia, garantizando el bienestar integral de la comunidad escolar”.

Y aseguró que el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) “está comprometido y trabajando para hacer de las escuelas, lugares de cuidado y paz donde las y los jóvenes se formen y ejerzan sus derechos en libertad”.