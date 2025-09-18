“Soy objeto de una infamia”: Araceli Brown Figueredo sobre presunto vínculo con Cártel de Sinaloa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada federal morenista, Araceli Brown Figueredo aseguró que es “absolutamente falso” que le hayan bloqueado las cuentas y se dijo sorprendida, ya que no le ha llegado ninguna notificación.

En entrevista en la Cámara de Diputados, la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown afirmó que ella fue a Estados Unidos a ver a un familiar y no tuvo problemas en cruzar ni la mandaron a ninguna inspección.

No a mí no me han congelado las cuentas, desconozco de que se trata, yo no he recibido una notificación de absolutamente nada whatsapp, ni un correo electrónico, desconozco de qué se trata. Yo me enteré por los medios, el domingo estuve en Estados Unidos, tengo a un tío que le dio un derrame, la verdad, y estuve allá.

“En el hospital no tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a segunda inspección, ni a revisión, ni nada. Estoy sorprendida, la gente que me ha tenido confianza y que me sigue teniendo confianza. Voy a seguir trabajando, la gente que me conoce sabe que yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó.

Pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó 22 cuentas bancarias vinculadas con personas y empresas relacionadas con “La Mayiza”, entre ellas, la de la diputada morenista, ella lo negó.

“No tengo tampoco las cuentas bloqueadas, ya hice unas transferencias de pagos cotidianas que tengo que hacer, pues yo estoy sorprendida, claro, pero yo voy a seguir trabajando para el bienestar de las familias mexicanas y por la confianza que el pueblo me ha concedido”, explicó.

También lo negó a través de sus redes

La expresidenta municipal de Playas de Rosarito publicó que es “absolutamente falso” que le hayan bloqueado sus cuentas bancarias en su cuenta oficial de redes sociales, luego de que durante la mañana de este jueves 18 de septiembre fuera señalada por presuntos vínculos con “La Mayiza”, fracción del Cártel de Sinaloa (CDS), por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Publicación de la diputada morenista

Según el gobierno estadunidense, Brown Figueredo habría brindado protección al grupo criminal, además de recibir el cobro por extorsiones en dicha ciudad; junto con la acusación, fueron difundidas imágenes de la supuesta red de la que formaba parte, además de que también fueron señalados empresarios y negocios locales.

Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas. Incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral”, escribió.

Araceli Brown agregó que está “firme para cualquier situación” y “ante cualquier autoridad”, además de que seguirá “trabajando como siempre”.

Como parte de su mensaje, apeló a las personas que “tienen confianza” en ella.

“Ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente, como consecuencia de esta lucha, soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, según expresó.

Araceli Brown tuvo su primer periodo al frente del VIII Ayuntamiento de Rosarito, del 2019 al 2021; posteriormente fue reelecta para el IX Ayuntamiento, para el periodo 2021-2024, que dejó para competir como candidata a la diputación federal por el IX Distrito.

Como parte de la información de este jueves, además del señalamiento del gobierno estadunidense, la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que aplicaría un “bloque administrativo” para prevenir “lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.