Suman 21 muertos por la explosión de pipa en Iztapalapa; hoy falleció otra mujer

Explosión de pipa de gas en el Puente de La Concordia, Iztapalapa. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer de 50 años falleció a causa de las heridas provocadas por la explosión de la pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, con lo que la cifra de víctimas mortales asciende a 21, según información de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

En su reporte de las 10 horas de este jueves, ocho días después de la tragedia, agregó la muerte de Norma Ortega Chávez, quien estaba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

La autoridad añadió que se mantienen 27 personas hospitalizadas, mientras que 36 ya fueron dadas de alta.

??Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 27 personas hospitalizadas, 36 personas ya fueron dadas de alta y 21 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/mCEPF7e7zy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 18, 2025

Ayer, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo lunes presentarán al “Comité solidario” para las víctimas del accidente con el fin de recibir y administrar “con transparencia” los donativos económicos que la gente quiera dar para apoyar a las víctimas de la explosión y sus familiares.

En tanto, recordó que su administración ya comenzó la entrega de un “apoyo solidario” de 20 mil pesos a la familia de las personas que aún están internadas, y de 50 mil a las familias de los fallecidos.

Y aclaró que esa ayuda es independiente de la reparación integral del daño que deberá pagar la empresa Transportadora Silza, dueña de la pipa.