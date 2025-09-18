UIF congela cuentas bancarias ligadas a “La Mayiza”; destaca la de Araceli Brown, diputada de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la visita a México del subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de 22 cuentas bancarias vinculadas con personas y empresas relacionadas con “La Mayiza”, entre las que figura la de una diputada federal de Morena.

De acuerdo con la UIF, esta medida temporal se aplicó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a siete personas físicas y 15 empresas en México como parte de esta fracción del Cártel de Sinaloa.

Esa clasificación implica sanciones directas por parte del gobierno estadunidense.

“Derivado de la designación de OFAC y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF instruyó un bloqueo administrativo”, explicó la dependencia.

Según la unidad, la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite actuar de “manera coordinada con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos de procedencia ilícita se introduzcan o se dispersen en la economía nacional”.

“En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, aclaró la UIF.

La dependencia añadió que realizará un análisis detallado de la información financiera y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).

Diputada federal de Morena “en la mira”

El documento del Departamento del Tesoro también incluye a la actual diputada federal de Morena, Araceli Brown Figueredo.

Su relación con el grupo criminal se remonta a su etapa como alcaldesa de Rosarito, donde, según el informe, integrantes del Cártel de Sinaloa ocuparon cargos en el gobierno municipal.

La investigación vincula además a la alcaldesa con Candelario Arcega Aguirre, señalado como integrante de La Mayiza.

A ello se suma la recompensa vigente para la captura y el proceso judicial de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, operador del Cártel de Sinaloa.