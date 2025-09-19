Bloqueo de cuentas y suspensión de permisos: el golpe a la red de negocios de la familia Bermúdez

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de "La Barredora". Foto: X: @SSPCTabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno federal ejecutó un golpe financiero y operativo contra la red empresarial de la familia Bermúdez Requena, cuyas actividades abarcan desde la construcción y la industria petrolera hasta la operación de casinos y apuestas digitales.

El 25 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como de sus socios, familiares y empresas vinculadas.

Paralelamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la suspensión de actividades de empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, ligadas al grupo. Estas medidas se ejecutaron tras detectar transferencias bancarias inusuales, movimientos financieros atípicos y presuntos esquemas de simulación fiscal.

En un comunicado conjunto, Hacienda y Gobernación explicaron que el análisis de información financiera permitió identificar operaciones sospechosas que involucraban a sociedades mercantiles de la familia Bermúdez.

Documentos del Registro Público del Comercio señalan que en el entramado empresarial de la familia participan al menos cinco integrantes: los hermanos Humberto, Eduardo y Elba Bermúdez Requena, así como Raúl y Gerardo Bermúdez Arreola, sobrinos del exfuncionario señalado como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”.

El historial de los Bermúdez en el negocio de las apuestas comenzó en 2011 con la creación de Crown City Premium S.A. de C.V. en la Ciudad de México, con Humberto como socio fundador.

Posteriormente, en 2012, se constituyeron Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. Entre 2013 y 2014 expandieron su presencia con la sociedad “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y Navojoa, Sonora.

Destaca la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., fundada en noviembre de 2017 ante la notaría número 27 de Villahermosa, Tabasco, entonces a cargo de Adán Augusto López Hernández. Esta sociedad tiene como accionistas a Humberto Bermúdez Requena y Josef Alexander Arguedas Troyo, empresario costarricense residente en El Salvador.

El 18 de julio de 2018, meses antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, la familia Bermúdez obtuvo un permiso federal para operar apuestas remotas a través del sitio crowncitybets.mx. Este documento, con clave DGJS/DGAAD/DCRCA/1276/2018, se expidió a nombre de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V.

La red se extiende por Paraguay

El caso tiene un componente internacional centrado en Paraguay, donde opera Montego Trading S.A., empresa vinculada a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán.

El diario “ABC” reportó que Gerardo habría sido clave para localizar y detener a su propio tío. Las autoridades paraguayas lo investigan por la operación de apuestas ilegales a través del sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos, en disputa directa con la firma Daruma Sam S.A., que ostenta la concesión exclusiva para apuestas deportivas en ese país.

Montego Trading sostiene que sus permisos, otorgados en 2017, le daban derecho a operar. Sin embargo, el gobierno paraguayo adjudicó ese mismo año la exclusividad a Daruma Sam mediante la licitación pública 04/2017.

La ley paraguaya permite únicamente una concesión nacional, que debe asignarse a través de un proceso competitivo.

En ese contexto, fue que el fiscal Marcelo Saldívar imputó a cinco personas vinculadas a Montego Trading, entre ellas Bermúdez Arreola, por supuesta violación al artículo 17 de la Ley 4716/12. El Ministerio Público sostiene que operó apuestas deportivas sin autorización vigente, generando un presunto perjuicio al erario público.

Actualmente, Gerardo Bermúdez enfrenta un proceso judicial en Paraguay y permanece bajo medidas sustitutivas para asegurar su estancia en el país, mientras se emite la conclusión procesal.

Los lujos

Durante más de una década, los negocios de casinos y apuestas de la familia Bermúdez se expandieron, generando recursos que les habrían permitido acceder a propiedades y bienes de alto valor.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Humberto Bermúdez Requena adquirió recientemente un departamento en la exclusiva zona de North Miami Beach, con acceso directo a un muelle para yates.

El inmueble, ubicado en el complejo Marina Palms Residences y valuado en 1.3 millones de dólares, fue comprado a través de la empresa MPN906 LLC, constituida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel.

De acuerdo con registros del condado de Miami, la compra se concretó el 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa. Se trata del departamento 906, con una superficie de 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza con vista al Lago Maule.

Los mismos documentos revelan que MPN906 LLC, controlada por la familia Bermúdez, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir parte del costo de la propiedad.