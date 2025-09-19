Gobierno no cuenta con elementos que vinculen a Hilda Araceli Brown con "La Mayiza": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, este viernes 19 de septiembre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno mexicano no cuenta con indicios que vinculen a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown con la facción de “La Mayiza” del Cartel de Sinaloa, por lo tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha congelado sus cuentas y la legisladora se queda en su curul, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tuvo conocimiento la UIF algunas semanas antes, pidieron que fuera conjunto, de nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean, entonces fue una decisión de las instituciones del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos”, dijo esta mañana.

Al preguntarle si ella sigue en la Cámara de Diputados, respondió: “Tendrían que presentar ellos las pruebas, Estados Unidos, si EU presenta todas las pruebas aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía, no se presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas, sino son las sanciones que establecen a sus cuentas desde los Estados Unidos”.

Si hubiera más información, afirmó, su gobierno no va a proteger a nadie, “pero hasta ahora no se consideró por parte de la UIF que no había suficiente información para proceder desde México (...) de todas maneras si se dan todas las pruebas por parte de Estados Unidos o más pruebas abriríamos la investigación”.