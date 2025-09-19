Luisa Alcalde acusa campaña de desprestigio contra “Andy” López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, acusó una “campaña de desprestigio” sobre el secretario de Organización de su partido, Andrés Manuel López Beltrán, a quien se le concedió un amparo que asegura no promovió.

“Andrés Manuel López Beltrán lo dijo clarito. Hay quienes no quieren entenderlo porque es evidente que es una campaña política contra nuestro movimiento y contra el presidente López Obrador”, exclamó enfática la líder de Morena.

El pasado miércoles se dio a conocer que un juzgado constitucional en Zacatecas había concedido amparos a Gonzalo López Beltrán y Andrés López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la presunta implicación en carpetas de investigación.

De gira por Quintana Roo, en conferencia de prensa, Alcalde Luján deslizó que debe de haber intereses grandes atrás de la gestión de amparos, tanto como para que haya gente que utilice el nombre del hijo de López Obrador y gestione esos trámites.

Además, llamó a investigar quiénes están tramitando dichos amparos que buscan generar un ambiente, una percepción que los vincule (a actos de corrupción). Luego arremetió contra los medios de comunicación:

“Lo peor de todo es la actitud de los medios porque no solamente lo dan por hecho y lo ponen en primer plana de medios nacionales, la noticia vuela y, cuando se aclara que no se promovieron esos amparos, sale hasta el abogado diciendo que no lo hizo… los medios de comunicación no aclaran la noticia sino que la reiteran”.

“Si eso no es manipulación, entonces ¿qué es? Es una campaña de desprestigio. No es la primera vez, tenemos años con esas campañas”, se quejó.

La líder del morenismo demandó que se investigue quiénes utilizaron los nombres de los hijos de López Obrador para promover esos amparos y, solicitar a los medios de comunicación ética periodística.

“Mereces en este país que haya información veraz y no pura manipulación de medios”, dijo.