Movimiento Ciudadano pide juicio político contra la diputada de Morena Hilda Araceli Brown

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, presentó una demanda de juicio político contra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con una fracción delictiva del Cártel de Sinaloa.

En sus redes sociales, el legislador emecista compartió la demanda de juicio político presentada al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Guevara.

“Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de ‘Los Mayitos’ mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito.

“El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad”, compartió.

El día de ayer, la diputada morenista Hilda Araceli Brown desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra por presuntamente tener relación con integrantes del Cártel de Sinaloa.