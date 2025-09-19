La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el izamiento de la bandera por el aniversario de los sismos de 1985 y 2017. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de bandera por el aniversario de los sismos de 1985 y de 2017.

A su salida de Palacio Nacional y en punto de las 7:19 horas de este viernes, la mandataria federal estuvo acompañada por los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Pedro Morales Ángeles.

También, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana.

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum acompañada por los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Pedro Morales Ángeles, así como por la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, durante la ceremonia izamiento de la bandera por las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. Foto: Montserrat López.

En la conferencia matutina, la mandataria federal dijo: “Se hace este evento de recuerdo, de rememorar a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos 1895 y 2017 y más tarde viene el simulacro, a las 12:00 del día”.

Nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos del 85 y del 17”.