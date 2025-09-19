Si hay pruebas, que se investigue a la diputada Brown: Luisa Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presunta vinculación a actividades ilícitas de la diputada Hilda Araceli Brown, debe investigarse, pero a partir de elementos que aporte el gobierno de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República (FGR), consideró hoy la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

Esta semana se dio a conocer que el Departamento del Tesoro estadunidense congeló los bienes de 22 personas físicas y morales vinculadas al llamado Cartel de Sinaloa, entre estas, las cuentas de la legisladora Hilda Araceli Brown, quien fue postulada por Morena.

“Si se aportan evidencias a la FGR, se debe abrir una investigación como en todos los casos, pero tiene que haber elementos. No se puede culpar a alguien nada más porque lo sacó Latinus. Tiene que haber elementos para una investigación, se trate de quien se trate”.

Alcalde Luján se refirió también al caso Bermúdez Requena, aunque sin mencionar su nombre.

“Lo mismo en el caso de quien está hoy está preso. Si como se dice va a haber información y va a declarar, la FGR es la encargada de ver qué elementos hay, si tiene que llamar a alguien a declarar para obtener más información. En Morena nos blinda que no hay complicidades, no hay corrupción y no se tolera la corrupción y no hay impunidad”.

Alcalde Luján consideró que esos casos no dañan al movimiento que sólo se vería dañado si hubiese impunidad y complicidades, pero aseguró que no las hay.