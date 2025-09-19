Simulacro Nacional del 19S: por primera vez se realiza prueba de alerta en celulares de todo el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el simulacro nacional 2025, con motivo de los terremotos de 1985 y 2017.

Este año se informó que se llevaría a cabo, por primera vez, la prueba de alerta en teléfonos celulares de todo el país, unos 80 millones de celulares, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del Sistema de Alertamiento Masivo.

Las personas recibieron un mensaje que indica que se trata de un simulacro para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, aunque algunos de estos mensajes iniciaron con la leyenda: “Alerta presidencial”.

Alerta sísmica en celulares. Foto. Especial.

