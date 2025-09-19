Tras llegada de Hernán Bermúdez a México, PAN exige que Adán Augusto declare ante autoridades

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado del PAN, Federico Döring, señaló que ahora que el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue trasladado a México, el senador morenista Adán Augusto López debe comparecer ante las autoridades.

En un comunicado, el legislador albiazul afirmó que existen varios testigos protegidos que han confirmado que Bermúdez Requena no actuaba por cuenta propia, sino bajo instrucciones directas de Adán Augusto López, lo que demuestra que la llamada “Barredora” no era una operación aislada, sino un engranaje delictivo con protección política desde lo más alto del poder.

Además, resaltó que, de acuerdo con estas declaraciones, las actividades ilícitas de Bermúdez y Adán Augusto no comenzaron en el sexenio actual, sino desde la propia elección de 2018 en Tabasco.

Los primeros delitos cometidos por Bermúdez fueron justamente para favorecer la candidatura y la llegada de Adán Augusto a la gubernatura de ese estado, apuntó el legislador.

“Con la llegada de Bermúdez a México, queda sin sustento el argumento que durante meses sostuvo el fiscal Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que no se podía citar a comparecer al exsecretario de Gobernación hasta que no hubiera un testimonio directo de este operador. Hoy ese testimonio es una realidad”, enfatizó.

Federico Döring subrayó que la justicia no puede depender de intereses políticos, de cálculos de conveniencia ni de complicidades partidistas, y afirmó que cada día que pasa, sin que se proceda contra Adán Augusto, es un día más de impunidad, un día más en que se confirma la protección del Estado a quienes traicionaron la confianza ciudadana desde las urnas.

“Si de verdad se quiere honrar la palabra empeñada ante el pueblo de México, es momento de demostrarlo. La justicia no puede detenerse en la puerta de los aliados políticos. El fiscal Gertz y la presidenta de la Cámara tienen la responsabilidad histórica de dejar de encubrir y de actuar en consecuencia”, enfatizó.