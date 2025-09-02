Asesinan en Tixtla al subsecretario del Bienestar de Guerrero (Video)

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia alcanzó al gobierno del estado de Guerrero. La tarde de este martes fue asesinado a balazos en la ciudad de Tixtla el subsecretario de Política Social de la Secretaría Bienestar del Estado de Guerrero y exalcalde, Hossein Nabor Guillén.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el crimen y anunció que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein “N”, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero.

Reportes preliminares indican que el exedil fue atacado alrededor de las 6 de la tarde a unos metros de la carretera federal Chilpancingo–Tixtla, en la entrada principal de una colonia, cerca de las oficinas de la Secretaría del Bienestar y de un módulo de seguridad de la Policía Municipal.

Funcionarios del gobierno del estado no quisieron confirmar el hecho y pidieron esperar a que la FGE emitiera un reporte oficial.

Hossein Nabor, originario de Tixtla, cuenta con una amplia trayectoria en la función pública. De 2015 a 2018 fue presidente municipal de Tixtla de Guerrero por el PRD-PAN-PT.

En 2024 fue candidato a diputado local del Distrito 24 con sede en ese municipio.

Este 1 de septiembre informó que, en su calidad de subsecretario, acudió en representación de la Secretaría de Bienestar a notificar al alcalde de Ometepec, Rigoberto Chacón, la asignación de recursos para un programa de mejoramiento de vivienda.

Nabor Guillén era considerado la mano derecha del titular de la Secretaría de Bienestar estatal, Pablo Andre Gordillo Oliveros, cercano a la gobernadora morenista Evelyn Salgado y a su padre el senador Felix Salgado Macedonio.

En mayo de 2024 se filtró una fotografía del encuentro entre el funcionario morenista y Celso Ortega Jiménez, a quien autoridades federales identifican como presunto líder del grupo delincuencial Los Ardillos.

La FGE agregó en un comunicado de prensa que, tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales se trasladaron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables.