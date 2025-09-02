Convocan a manifestación en conmemoración del “ataque porril” del 2018 en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se difundieron diversas convocatorias para una manifestación este miércoles 3, en conmemoración del “ataque porril” del 2018 en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reportes internos de seguridad de la máxima casa de estudios prevén que la manifestación podría tornarse en actos vandálicos contra el patrimonio cultural universitario y el cuerpo de seguridad interna.

También identifican que algunos de los convocantes serían alumnos expulsados por los daños ocasionados a la Dirección General de CCH en mayo del 2024.

Otros de los presuntos convocantes sería un grupo identificado como “Rabia Social”, así como personas que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), por hechos violentos de mayo pasado.

Incluso, los reportes hablan de la presunta participación de personas que estarían involucradas con los daños materiales al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) el pasado 20 de julio.

La manifestación está convocada con dos puntos de origen -el Parque La Bombilla y la escultura conocida como “Los Bigotes”, frente a la estación del Metro Universidad-, entre las 12 y 13 horas para dirigirse a la explanada de la torre de la Rectoría de la UNAM.

El 3 de septiembre del 2018 estudiantes del CCH Azcapotzalco, que estaba en paro, fueron atacados por presuntos “porros” en la explanada de la Rectoría. Los agresores eran entre 40 y 60 personas que llevaban tubos, palos, petardos y bombas molotov, entre otros artefactos peligrosos. Al menos 14 personas resultaron lesionadas.