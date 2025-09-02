“Es mentira, ¡no hay quimio!”: director de la ONG Nariz Roja contradice a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización civil Nariz Roja, que ayuda a pacientes con cáncer, en particular, a niños, refutó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su informe sobre el presunto 90% de abasto de medicamentos en el país: “Es mentira, ¡no hay quimio!”, le dijo.

En un video difundido en sus redes sociales, aseguró: “El 90% que refiere usted de los medicamentos, que los refiere a nivel nacional es mentira. ¿Por qué? Porque en los estados no adheridos y también en los adheridos, como Oaxaca, no tienen ese 90% que usted refiere”.

Ayer, en su discurso por su Primer Informe de gobierno, la mandataria federal aseguró: “A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto”.

Pocas horas después, Barbosa reaccionó y envió un mensaje a la presidenta: “Ni malas vibras ni mentiras. Entendemos que están trabajando, eso no lo hemos puesto en duda. El problema es que los resultados hoy no se han dado”.

El activista invitó a Sheinbaum a visitar algunos hospitales para observar la falta de medicamentos: “La invito a que, por favor, vaya al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, vaya a los hospitales civiles de Guadalajara, que se dé una vuelta en los hospitales públicos donde se atienden niños con cáncer”.

Además, le recordó que “septiembre es el ‘mes dorado’, es el mes de la concientización del cáncer infantil” y agregó:

“No se vale decirle a la gente que tenemos el 90% de medicamentos cuando eso es mentira. No es cierto presidenta y se lo queremos hacer saber ni con politiquerías ni con agravios ni con groserías. Simplemente lo que es”.

Alejandro Barbosa aseguró que “la confianza del pueblo en usted ahí está, pero los resultados desafortunadamente no han llegado presidenta, se lo decimos con todo el respeto que merece: ¡no hay químio! ¡faltan medicamentos!”.

De paso, le aclaró que las actividades del movimiento que encabeza “son 100% de ciudadanos que estamos preocupados por la necesidad y la atención de nuestros niños. Saque a quien quiera de esto, no hay temas políticos, no hay cabecillas, no hay nada, no hay farmacéuticas. Es la realidad presidenta, faltan los medicamentos”.

El director de Nariz Roja agregó que espera que Sheinbaum y su equipo resuelvan el problema, pues “no solamente es un tema de discurso político, de resultados; es la vida misma. Hoy, presidenta, estamos defendiendo la vida. Ese es nuestro trabajo y por eso le decimos fuerte y claramente ¡no hay quimio!”.

Los pasados 10 y 11 de agosto, Nariz Roja encabezó marchas en distintas entidades y una nacional en la Ciudad de México con miles de personas para denunciar la falta de medicamentos en el país; en especial, los necesarios para combatir en cáncer infantil.

Al día siguiente, desde su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum desvió el tema de la denuncia de escasez de medicamentos al acusar que esa manifestación fue encabezada por Margarita Zavala, diputada federal del PAN y esposa del expresidente Felipe Calderón.

Horas después, Barbosa le contestó en otro video en redes: “Presidenta, ¡ya no mienta! No encuentre pretextos más para buscar cómo opacar, disminuir una queja ciudadana ante un problema que ustedes mismos han generado”.

Este martes, Nariz Roja lanzó en sus redes sociales la convocatoria para la “Colecta ¡Queremos Quimio! Por los niños y adultos con cáncer”, con una meta de cinco millones de pesos.