Fernández Noroña explota contra Gutiérrez Luna por no darle la palabra tras discurso de "Alito"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, reventó contra el todavía, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por no darle la palabra tras discurso del senador del PRI, Alejandro Moreno, en el Pleno de San Lázaro.

En redes sociales, Fernández Noroña, le reclamó a Sergio Gutiérrez Luna, que no le diera la palabra y en cambió, afirmó, le dio la palabra al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y de nueva cuenta a Alejandro Moreno.

“Lamento profundamente las muestras de debilidad que compañeros del movimiento están dando frente a la insolencia y provocación del @PRI_Nacional. Pedí la palabra y se me negó y se le da la palabra a quienes están reventando la sesión, es el colmo.

“¿En qué parte del reglamento o de la legislación dice que en sesión de Congreso General los coordinadores pueden hablar, pero otro legislador no, @Sergeluna_S? Esa no es una conducción imparcial, es una conducción que permite la provocación y la ofensa y premia a los reventadores.

“En las siguientes intervenciones, pero las alusiones no. Incluso hubo un momento en que @Sergeluna_S hace un llamado a los grupos parlamentarios cuando es evidente que el @PRI_Nacional está reventando la sesión”, escribió.

Ante ello, Sergio Gutiérrez Luna le respondió en la misma red social, que en ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció. Ante ello, escribió, la presidencia del Congreso debe actuar con serenidad y escuchar el diálogo que tuvieron los coordinadores y le mando un abrazo.

Después, en su charla verpertina, Fernández Noroña volvió a arremeter contra el todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

“Es mi compañero y no me da la palabra. Ni siquiera sabe qué le voy a decir, y además le mando a decir qué le voy a decir, y no me da la palabra. Y luego permite que le revienten la sesión.

“Ni la continua, se paraliza, deja que Monreal ahí vaya y haga un acuerdo extraño, no, es que, bueno, el propio Sergio Gutiérrez le pido a la asamblea, pero si quien está reventando la Sesión es el PRI, pido a la asamblea, ¿qué es eso? Y luego, Monreal, no, la civilidad, ¡la civilidad! Y luego le da la palabra a Alejandro Moreno y nos amenaza que, si no le gusta lo que se diga, va a volver a reventar la Sesión. No, bueno, yo dije esto, yo no me lo aguanto, me salí, estaba yo que hervía”, dijo en la transmisión.