Gertz Manero propone acuerdo para resolver infracciones comunitarias en el país

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, conversa con Ernestina Gody, consejera jurídica del Ejecutivo federal, durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional, este martes 2 de septiembre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso a gobernadores “un proyecto de actividad para resolver los problemas de las infracciones comunitarias diarias en cada una de las comunidades del país”, porque, afirmó, se debe atacar la inseguridad desde que inician las conductas delictivas en las comunidades.

En la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional, ante las y los gobernadores, Gertz Manero afirmó que “la única manera de contener el fenómeno de la delincuencia de manera permanente, constante y profunda es atacarlo en sus orígenes y en las actividades delictivas cuando estas comienzan”.

Hizo una solicitud: “Yo quisiera someter a la consideración de este consejo y de todos ustedes la posibilidad de suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todas las poblaciones y en todos los municipios del país para que este reflejo del éxito que se ha obtenido durante este año se pueda convertir en una realidad cotidiana de cada una de las familias y de las personas que viven en todas las poblaciones de México”.

Expuso que es indispensable que “esta fuerza que se ha logrado y que esta coordinación que se ha llevado a cabo se refleje a diario en cada una de las comunidades y en este momento yo quisiera solicitar las posibilidades de que ustedes le permitan a la Fiscalía General de la República presentar un proyecto de actividad para resolver los problemas de las infracciones comunitarias diarias en cada una de las comunidades del país”.

Gertz Manero consideró que este planteamiento va a consolidar el trabajo que llevan a cabo desde la federación. “Yo les pediría a ustedes su aprobación para que nos permitan hacerles llegar un proyecto de esta naturaleza que va directamente a las personas que más sufren el problema de la inseguridad en el país”.