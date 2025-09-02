Se intensificarán las lluvias este miércoles por Lorena; se prevén encharcamientos e inundaciones

Probabilidad de chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México para este miércoles. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles se intensificarán las lluvias por la tormenta Lorena y la onda tropical 30, previó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en qué entidades habrá desde chubascos hasta precipitaciones fuertes con descargas eléctricas y granizo, con alta probabilidad de encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, la circulación y desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Lorena, localizada al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, generarán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Zacatecas, Jalisco, Colima y Michoacán; fuertes en Baja California, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

Lorena mantiene su desplazamiento hacia el noroeste en dirección a la costa occidental de Baja California Sur.

Por otra parte, el sistema frontal número 1 que se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con una vaguada en altura generando rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste de la República Mexicana, además de probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este y norte), lluvias muy fuertes en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa Central, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias muy fuertes en Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla; lluvias fuertes en Aguascalientes.

Simultáneamente, la onda tropical número 30 se desplazará sobre la península de Yucatán y sureste del país, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y Mar Caribe, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; y fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lorena se intensificaría a huracán

Para el miércoles, la tormenta tropical Lorena podría intensificarse a huracán al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur; su circulación y desprendimientos nubosos, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país; además de rachas fuertes a intensas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, el sistema frontal número 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, además de probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Un canal de baja presión en la Mesa Central, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias muy fuertes en el centro y oriente del territorio mexicano.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región; frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, cielo nublado, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 03 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 03 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 03 de septiembre: