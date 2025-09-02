Sheinbaum me cae muy bien, es muy elegante, hermosa... pero México está dirigido por cárteles: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump volvió a elogiar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero también reiteró el señalamiento de que el país está dirigido por los cárteles del narcotráfico.

La declaración se da a conocer en víspera de la visita que llevará a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, a México y Ecuador, en la que buscará impulsar medidas “rápidas y decisivas” para desmantelar a los cárteles, según anunció.

El mandatario estadunidense concedió una entrevista al medio conservador Daily Caller, fundado por Tucker Carlson, excomentarista de Fox News.

Trump charló el viernes en la Casa Blanca con Reagan Reese, reportero que cubre la Casa Blanca para Daily Caller, y la conversación se publicó al día siguiente. Básicamente el portal destacó el plan del magnate para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, este lunes el sitio publicó la transcripción de la entrevista que duró una hora. Ahí es donde aparece la referencia a la presidenta de México.

–Usted mencionó la frontera; creo que ha sido probablemente el mayor éxito de su administración esta vez –preguntó Reagan Reese.

–Ni siquiera (los medios) hablan de ello. Piénsalo. Durante los últimos 90 días, no hemos tenido a nadie, tres meses. Tres meses, nadie, cero. Y, ya sabes, los demócratas manejan esas estadísticas. Es como cero. Sería muy difícil conseguirlo, pero durante tres meses, no hemos tenido a nadie. Podrían ser cuatro meses ya. O sea, he resuelto por completo el problema fronterizo –respondió Trump.

–¿Está contento con la tasa de deportaciones actual?

–Sí, estamos haciendo muchas. Ya sabes, estamos realizando muchas autodeportaciones. Millones están saliendo. Eso no es gran cosa, pero una gran noticia es la autodeportación. Ya sabes, les damos un incentivo para salir, lo que significa que pueden regresar algún día. Si no sales, nunca podrás regresar.

–¿Confía en que México asegurará su lado de la frontera, ya que se cree que el gobierno está, ya sabe, dirigido por los cárteles, o que los cárteles están involucrados?

–Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles –remarcó Trump

“Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”, insistió el republicano.

– ¿Por qué? –preguntó el reportero.

–Porque tiene miedo –insistió el mandatario, de acuerdo con la trasnscripción.

–¡Vaya!

–Tiene mucho miedo.

Sobre los migrantes trabajadores

–Sobre la inmigración ilegal, insistiendo en el tema de la inmigración, ¿siguen existiendo planes para otorgar exenciones de deportación a agricultores y trabajadores de restaurantes ilegales? ¿Cuál es la política actual?

–Queremos, queremos. Mira, tengo dos grupos que me aprecian particularmente: la gente que no quiere permitir que la gente entre al país ilegalmente, y los agricultores. Bueno, la verdad es que ellos, con los agricultores, son geniales, y hay un poco de conflicto, porque algunas de las personas que vienen llevan muchos años trabajando en granjas, y se han portado bien, y en muchos casos, pagan impuestos, ya sabes, todo lo demás –mencionó Trump.

“Y tienes a algunos de mis mejores empleados que no quieren que nadie entre por ningún motivo, pase lo que pase. Una postura muy firme. Así que ahora estamos trabajando en una legislación que va a... creo que voy a contentar a todos”, afirmó.