Fallece la conductora DÃ©bora Estrella en accidente aÃ©reo en Nuevo LeÃ³n

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-La comunidad periodÃ­stica y televisiva de MÃ©xico se encuentra de luto tras el fallecimiento de DÃ©bora Estrella, reconocida conductora de televisiÃ³n, quien perdiÃ³ la vida en un accidente aÃ©reo ocurrido la noche de este 20 de septiembre en el municipio de GarcÃ­a, Nuevo LeÃ³n.

DÃ©bora Estrella, de 43 aÃ±os, era una figura destacada en el periodismo regiomontano. ConducÃ­a el noticiero Telediario Matutino en Multimedios TelevisiÃ³n en Monterrey y tambiÃ©n participaba en espacios de Milenio TelevisiÃ³n, incluyendo ediciones de fin de semana en Ciudad de MÃ©xico.



La Ãºltima publicaciÃ³n que hizo en sus redes sociales fue la fotografÃ­a de la avioneta que mÃ¡s tarde sufrirÃ­a el percance.

Su Ãºltima apariciÃ³n en pantalla fue esta misma maÃ±ana en Telediario Matutino, donde reportÃ³ sobre temas locales como un hundimiento en la colonia San Juan de AragÃ³n en CDMX.

El accidente involucrÃ³ una avioneta Cessna 150M que se desplomÃ³ alrededor de las 19:20 horas en el Parque Industrial Ciudad Mitras, especÃ­ficamente en la zona conocida como Ladera/Riberas Interpuerto.

SegÃºn reportes preliminares de ProtecciÃ³n Civil de Nuevo LeÃ³n y la Agencia Estatal de Investigaciones, la aeronave cayÃ³ causando la muerte de dos personas: DÃ©bora Estrella y el piloto, identificado como Bryan Ballesteros Argueta.

Las autoridades continÃºan investigando las causas del desplome, aunque no se han proporcionado detalles adicionales hasta el momento.