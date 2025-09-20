Gana fuerza en Europa la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas

BRUSELAS (Proceso).– El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, se pronunció en favor de la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.

El 20 de enero último el primer día de su segundo mandato, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que permitió al Departamento de Estado designar como “organizaciones terroristas extranjeras” a seis grupos criminales mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, además del venezolano Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

El respaldo del primer ministro belga a esa decisión de Washington –con la que no está de acuerdo el gobierno de Claudia Sheinbaum– tuvo lugar el 10 de septiembre último durante una conferencia de prensa conjunta en el puerto de Amberes con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó Bélgica para discutir acciones de coordinación entre ambos países contra el narcotráfico internacional.

“Sabemos que la secretaria Noem es plenamente consciente de la enorme importancia de la lucha contra el crimen organizado. Y sabemos que el presidente Trump también toma este problema muy, muy, seriamente”, dijo De Wever frente a los representantes de la prensa.

“A principios de este año, el presidente Trump declaró que los cárteles de la droga serán tratados como organizaciones terroristas y que serán objeto de acciones también”, mencionó el dirigente europeo, y, a manera de justificación, añadió:

Existe un claro vínculo entre el terrorismo y el crimen relacionado con las drogas, ambos están conectados y ambos tienen un impacto devastador sobre nuestras sociedades: envenenan la mente de nuestra gente y amenazan nuestra seguridad y nuestra tranquilidad.

Noem. Baterías contra los cárteles mexicanos. Foto: Virginia Mayo / AP

Volteando hacia Noem, De Wever continuó: “La administración Trump está tomando el liderazgo en el combate contra los criminales relacionados a las drogas, no sólo en Estados Unidos, sino también a lo largo de todo el continente americano. Y esa es una muy buena noticia para nosotros. En Bélgica ésta es también una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones de seguridad con Estados Unidos.

“Europa –reiteró– debería enfocarse mucho más en la cooperación europea, por un lado, y en la cooperación con nuestros amigos de Estados Unidos, por otro, con el fin de romper el modelo de negocios del crimen organizado. Debemos hacer esto porque los narcotraficantes no conocen fronteras en absoluto".

De acuerdo con el reporte 2025 de la Agencia de la Unión Europea sobre las Drogas, presentado en junio último, el de Amberes es el puerto de Europa donde más cocaína ingresa desde Latinoamérica.

En 2023 las autoridades portuarias de esa ciudad incautaron 116 toneladas de cocaína, una cifra que batió los récords de años anteriores. En 2024 esa cantidad cayó a la mitad por el incremento en las inspecciones de la autoridad aduanera que habría logrado disuadir el envío de cargamentos ilícitos.

También en Bélgica y Países Bajos, y más recientemente en Francia y Polonia, es donde más se han desmantelado laboratorios clandestinos donde “cocineros” mexicanos producen metanfetaminas de alta pureza.

Impulso de la derecha

De Wever es el primer jefe de Estado o de gobierno de la Unión Europea (UE) que defiende abiertamente la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos.

Hasta ahora, los 27 Estados miembro de la UE, mediante el Consejo Europeo, no han considerado incluirlos en su propia lista común de grupos terroristas, que actualizan por lo menos una vez cada semestre. Así, desde que Trump firmó el 20 de enero la Orden Ejecutiva 14157, la UE ha revisado en dos ocasiones tal listado: el 30 de enero y el 29 de julio. La próxima revisión está programada para finales de enero de 2026, pero puede realizarse en cualquier momento si se considera necesario.

Una parte importante de la derecha europea está empujando para que los europeos apliquen la misma medida que Trump. Prueba de ello es el apoyo del primer ministro belga, que lidera un partido conservador y nacionalista, la Nueva Alianza Flamenca.

También el 11 de febrero último un eurodiputado del partido español ultraderechista, Vox, que pertenece a la tercera fuerza del Parlamento Europeo, pidió al Consejo declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos. En una comunicación escrita, Jorge Martín Frías se quejó de que no se hubiera incluido a los cárteles en la renovación de la lista el 30 de enero, y preguntó si sería posible que eso sucediera en la siguiente revisión semestral, la de julio, en la que tampoco se discutió esa posibilidad.

Frías. Impulso contra el crimen organizado. Foto: Eurodiputados

El 11 de septiembre, un día después de la visita a Bélgica de Kristin Noem, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que adelanta lo que podría venir. Esa fecha el Parlamento Europeo pidió al Consejo que declare “organizaciones terroristas” a los grupos criminales colombianos Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central –-dos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–, además del Cártel de los Soles, “que brinda refugio y apoyo logístico a los grupos terroristas armados colombianos”, y al que Trump acusa de ser dirigido por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Dicha resolución fue aprobada por una mayoría de 65% conformada por los diferentes grupos políticos de derecha, mientras que los de izquierda votaron en contra.

Todas las personas, grupos y entidades incluidos en la lista de terroristas de la UE “están sujetos a medidas relacionadas con la inmovilización de fondos y activos financieros” y a la vigilancia policial y judicial en un contexto de cooperación internacional, además de que no se les pueden proporcionar, ni directa ni indirectamente, fondos, activos financieros o recursos económicos.

Droga mexicana. Riesgo para Europa. Foto: Facebook / Omar García Harfuch

Actualmente esa lista la conforman 13 personas y 22 grupos o entidades –activos tanto dentro como fuera de la UE–, sólo dos de ellos de Latinoamérica: el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y Sendero Luminoso de Perú.