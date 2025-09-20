La Barredora: testigo afirma que Bermúdez Requena envió 40 mdp en avionetas a amigo hotelero

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Como parte de las operaciones de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública de Tabasco, “ordenó enviar” por avionetas 40 millones de pesos en efectivo para entregarlos al empresario hotelero Miguel Sánchez Ficachi.

Así lo afirmó el testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) identificado con las iniciales “CTDR”, quien relató que él personalmente realizó los traslados del efectivo desde Tabasco a Mérida, Yucatán, en aeronaves privadas.

Las avionetas, detalló, eran contratadas por la gente que trabajaba para el exmando policial también conocido como el Abuelo.

“En cada uno de los viajes se volaban entre dos y tres millones de pesos en efectivo, los cuales le eran entregados a Miguel Sánchez Ficachi, quien es amigo de Hernán Bermúdez Requena”, dio a conocer a la Fiscalía.

El testigo añadió que el dinero, que recogía en el domicilio de Bermúdez Requena, era utilizado para proyectos de construcción y entregado en el Country Town en Mérida y que en total llevó 40 millones de pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, el testigo CTDR declaró que Bermúdez Requena se organizó con él y otras tres personas más para controlar las actividades ilícitas en Tabasco mediante “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sánchez Ficachi. El "amigo hotelero", en la carpeta de investigación de la FGR. Foto: Especial

Dentro de la organización criminal, el testigo, quien además era el secretario particular del Abuelo, tenía como funciones principales el narcomenudeo y el huachicol, para lo cual le pedía a Gabriel Gómez Vázquez, alias Indeco, cocaína pura por la que semanalmente pagaba cerca de 200 mil pesos y por la cual obtenía cerca de 500 mil pesos.

Por ello, parte de las ganancias de estas actividades, incluido el robo de hidrocarburo, eran entregadas a Bermúdez Requena y de ahí salía el dinero que era trasladado en las avionetas para entregarlo a Sánchez Ficachi.

“Con todo lo anterior se puede robustecer que las conductas delictivas eran reiteradas, atendiendo a lo exigido por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, agregó la FGR en su solicitud de orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, misma que fue presentada el 15 de septiembre último ante el juez federal Mario Elizondo Martínez.

Huachicol. Ganancias criminales en avioneta para Yucatán. Foto: David Deolarte

El hotelero

Sánchez Ficachi es un empresario hotelero que coincidió en diversas ocasiones con Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador de Tabasco.

De acuerdo con información difundida en medios locales, el 23 de mayo de 2019 el entonces gobernador, Adán Augusto López, inauguró el Hotel Sleep Inn Villahermosa en el que fueron invertidos 120 millones de pesos.

En el acto estuvo presente el empresario tabasqueño Sánchez Ficachi junto con Mario Córdova Arista, presidente de la Operadora S-1, inversionista del Sleep Inn Villahermosa.

Durante su discurso, el exmandatario estatal felicitó la alianza entre empresarios tabasqueños y sinaloenses para la apertura del hotel y lanzó un llamado a seguir creyendo en Tabasco y no desaprovechar la bonanza petrolera impulsada por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.