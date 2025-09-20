Mazda de México revisará más de mil unidades por falla de origen que podría ocasionar accidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Mazda Motor de México anunció que revisará, sin costo, más de mil unidades de los modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, años 2024 a 2025 que presentan una falla de origen que podría provocar accidentes.

La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) informó mediante un comunicado que la empresa automotriz reconoció que en mil 345 unidades la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) no se ilumina al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que podría ocasionar que el conductor no se percate de ello y sufra un accidente.

Por ello, la empresa indicó que reemplazará el software del módulo DSC por uno actualizado, sin costo para los consumidores.

La automotriz enviará avisos por correo electrónico a los propietarios para que puedan consultar si su vehículo presenta esta falla y acudan a hacer el cambio del software.

Asimismo, la empresa puso a disposición de los usuarios un enlace electrónico para consultar la lista de vehículos afectados: mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

De acuerdo con la Profeco, la campaña de Mazda inició desde el 30 de junio pasado y durará por tiempo indefinido pues, la automotriz afirmó que hasta que la Procuraduría lanzó la alerta en marzo pasado, no tenía registro de vehículos afectados por este defecto.