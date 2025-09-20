Pensión bienestar Adultos Mayores: quiénes reciben el pago del 22 al 26 de septiembre

Los beneficiarios recibirán el depósito directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.. Foto: @dif_sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar informó que el pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores Mayores correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025 concluirá en la semana del 22 al 26 de septiembre. Durante esos días, los depósitos se realizarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, en las cuentas del Banco del Bienestar.

Este programa social otorga un apoyo bimestral de 6, 200 pesos a adultos mayores de 65 años en todo el país, y el calendario busca distribuir los pagos de forma ordenada para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos.

¿Quiénes reciben el pago esta semana?

El calendario publicado por la Secretaría del Bienestar detalla que los depósitos de la última semana de septiembre serán para los siguientes beneficiarios:

Lunes 22 de septiembre : personas cuyo primer apellido comience con la letra R.

: personas cuyo primer apellido comience con la letra R. Martes 23 de septiembre: beneficiarios con apellidos que inicien con la letra S.

beneficiarios con apellidos que inicien con la letra S. Miércoles 24 de septiembre: adultos mayores con apellidos que empiecen con T, U o V.

adultos mayores con apellidos que empiecen con T, U o V. Jueves 25 de septiembre: titulares cuyo apellido inicie con W, X, Y o Z.

El viernes 26 de septiembre no habrá depósitos, ya que el calendario oficial concluye el jueves 25. Con ello, se habrán cubierto todas las letras del alfabeto en el periodo del 1 al 25 de septiembre.

Montos y programas que reciben pago

Además de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, en estas mismas fechas se dispersan los recursos de otros programas sociales del Gobierno de México:

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente : 3,200 pesos bimestrales.

: 3,200 pesos bimestrales. Mujeres Bienestar: apoyo para mujeres de 60 a 64 años, con un monto de 3,000 pesos bimestrales.

apoyo para mujeres de 60 a 64 años, con un monto de 3,000 pesos bimestrales. Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.

1,650 pesos bimestrales. Todos los programas siguen el mismo orden alfabético y calendario establecido para el pago en septiembre.

Cómo cobrar la Pensión Bienestar

Los beneficiarios recibirán el depósito directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. La recomendación oficial es:

Retirar el dinero en cualquier cajero automático del Banco del Bienestar o en corresponsales autorizados.

Evitar acudir en días o horarios de alta afluencia.

Llevar consigo la tarjeta y el NIP actualizado.

En caso de no recibir el depósito en la fecha correspondiente, se debe verificar primero en cajero y, de persistir la ausencia, acudir a una sucursal del banco.

Importancia del calendario de Pagos Bienestar

La Pensión Bienestar septiembre 2025 calendario por apellido fue diseñado para que los adultos mayores tengan certeza de cuándo reciben su apoyo. Además, la distribución escalonada ayuda a reducir filas en las sucursales y a evitar saturación de cajeros.

Para quienes se incorporaron recientemente al programa, es importante confirmar que su tarjeta ya está activa, ya que los nuevos registros pueden tardar en reflejarse.