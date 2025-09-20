Vidulfo Rosales se incorpora a la SCJN; ganará 118 mil pesos al mes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, se incorporó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

De acuerdo con los registros oficiales de la Corte, Rosales ocupará el cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Máximo Tribunal.

En dicho puesto, Rosales ganará 167 mil 671.23 pesos que, sin impuestos, significan un salario neto mensual de 118 mil 138.37 pesos.

El pasado 20 de agosto, Proceso informó que Hugo Aguilar invitó a Vidulfo Rosales a colaborar en la SCJN.

Al día siguiente, el abogado renunció a su puesto como director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el que encabezaba la representación legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Para entonces, Rosales aún no hacía oficial su incorporación a la Corte y, pese a que los ministros rindieron protesta desde el pasado 1 de septiembre, no fue sino hasta ahora que su nombre apareció como integrante del equipo del ministro presidente.

Como parte de la reforma judicial, ahora el ministro presidente ya no tendrá ninguna función administrativa ni en la Corte ni en el resto del Poder Judicial Federal, como ocurría antes, pues esas facultades fueron transferidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Por ello, la ponencia de la Presidencia sí tendrá que elaborar proyectos de resolución de los casos que lleguen a la Corte y sean turnados a Aguilar Ortiz, trabajo que realizan los secretarios de estudio y cuenta.