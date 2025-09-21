Arreciarán las lluvias de lunes a jueves por frentes fríos, onda tropical 34 y tormenta Narda

Una fuerte lluvia cayó este domingo en el primer cuadrante del Centro Histórico de la CDMX. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Comienza una nueva semana en la que predominarán las lluvias fuertes con puntuales intensas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre los efectos que provocarán la tormenta tropical Narda, la onda tropical 34 y la llegada de dos frentes fríos entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre.

Durante la tarde-noche del domingo y madrugada del día lunes, la circulación de la tormenta tropical Narda al sur de las costas de Guerrero propiciará lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste y costa) y Guerrero (sur), así como fuertes rachas de viento y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de dichos estados; además de lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán (sur).

La proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima.

El monzón mexicano ocasionará chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

El ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Baja California. Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente de la República Mexicana en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además del norte del país; pronosticándose lluvias muy fuertes en Puebla.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, que se extenderá sobre dicha región y la península de Yucatán, provocarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos y lluvias fuertes el lunes

Para el lunes, la tormenta tropical Narda al suroeste de las costas de Guerrero y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, originarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; adicionalmente lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por otra parte, el monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, el ingreso de humedad producido por la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en combinación con ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además del norte del país; pronosticándose lluvias muy fuertes en Puebla.

Simultáneamente, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, que se extenderá sobre dicha región y la península de Yucatán, así como la proximidad de la nueva onda tropical (número 34) a las costas de Quintana Roo, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, además de fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 23 al jueves 25 de septiembre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.

Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional.

A partir del jueves, el frente frío se desplazará gradualmente sobre la vertiente del golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en dichas regiones. A su vez, se prevé viento de componente norte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El ciclón tropical se desplazará gradual y paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, en interacción con la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Una nueva onda tropical (número 34) se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con una vaguada en altura y divergencia, por lo que se prevén muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 22 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 22 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 22 de Septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca, Chiapas y Colima.

Martes 23 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (este), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas y Aguascalientes.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 24 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y este), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Jueves 25 de septiembre: